Gene Hackman: Causa da morte de esposa do ator é revelada em autópsia final

Gene Hackman e a esposa foram encontrados sem vida em fevereiro deste ano; autópsia final aponta causa da morte de Betsy Arakawa

Esposa de Gene Hackman, Betsy Arakawa foi encontrada sem vida junto com ator em fevereiro deste ano. Agora, cerca de dois meses após o ocorrido, as autoridades dos Estados Unidos revelaram a autópsia final e a verdadeira causa da morte da pianista.

O documento tornou-se de conhecimento público dias depois da divulgação do laudo de Hackman. De acordo com a declaração obtida pela Associated Press, Betsy realmente faleceu em decorrência da síndrome pulmonar por hantavírus (HPS), vírus transmitido por ratos . A condição pode provocar hipóxia, hipotensão e acúmulo de líquido nos pulmões.

Dias antes de sua morte, a esposa de Gene Hackman chegou a pesquisar sobre sintomas de Covid-19. Ela, no entanto, testou negativo para a doença. Vale lembrar que o laudo inicial sobre o falecimento da pianista já havia apontado a hantavirose como causa.

Qual a causa da morte de Gene Hackman?

De acordo com o canal Fox News da TV norte-americana, a autópsia final revelou que Gene Hackman tinha indícios de que passou um longo período sem comer, tinha problemas no coração e o cérebro dele tinha sinais avançados de Alzheimer.

Os especialistas concluíram que ele ficou em jejum prolongado porque o sangue dele tinha nível elevado de acidez. Além disso, ele tinha insuficiência cardíaca congestiva e graves alterações hipertensivas crônicas nos rins.

O resultado da autópsia confirmou as suspeitas das autoridades, de que Hackman morreu alguns dias depois da esposa.

Quem é Gene Hackman?

Consagrado em Hollywood, Gene Hackman venceu dois prêmios do Oscar, sendo o primeiro na categoria de Melhor Ator por sua atuação em 'Operação França' (1971), e o segundo como Melhor Ator Coadjuvante em 'Os Imperdoáveis' (1992). Seu último trabalho no cinema foi em 'Uma Eleição Muito Atrapalhada' (2004), quando se aposentou e passou a viver longe dos holofotes.

O ator deixou três filhos, frutos de seu relacionamento anterior com Fay Maltese, com quem foi casado entre 1956 e 1986. Em 1991, Gene Hackman oficializou a união com Betsy Arakawa.

Leia também: O que é hantavírus? Entenda a doença grave que matou a esposa de Gene Hackman