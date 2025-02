Frederico Lapenda opina sobre a expectativa para a Oscar 2025

O cineasta e embaixador do turismo Frederico Lapenda revela quais são as chances de Fernanda Torres conquistar o Oscar 2025

O cineasta e embaixador do turismo Frederico Lapenda opinou sobre quais são as chances da atriz Fernanda Torres conquistar o Oscar de Melhor Atriz em 2025 por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. Em conversa exclusiva com a CARAS, ele apostou suas fichas de que a brasileira leva a estatueta para o Brasil.

“Fernanda Torres vai vencer. Essa vitória é garantira e pertence a Fernanda, sua família e ao Brasil. Todos os envolvidos são extremamente competentes. Tive o privilégio de trabalhar com o Marcelo Rubens Paiva no roteiro do ‘Casagrande’. Essa vitória também é dele”, disse ele.

Lapenda vive em Los Angeles há 38 anos e já esteve na corrida do Oscar com o documentário ‘Sequestro’, dirigido pelo brasileiro Jorge Atalla. Atualmente, ele está em Mônaco a trabalho.

Vale lembrar que o Brasil está indicado em três categorias do Oscar com o filme Ainda Estou Aqui: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz com Fernanda Torres. A cerimônia de premiação acontecerá na noite do dia 2 de março.