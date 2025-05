Festival de Cannes: O Agente Secreto não leva Palma de Ouro; veja lista dos vencedores

O Festival de Cannes 2025 terminou neste sábado, 24, com o Brasil faturando dois prêmios. Veja lista completa dos vencedores

O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, não conquistou a Palma de Ouro, o prêmio mais importante do Festival de Cannes.A cerimônia de premiação aconteceu neste sábado, 24, e consagrou It Was Just an Accident, do iraniano Jafar Panahi, como vencedor da honraria máxima.

A produção iraniana acompanha o plano de vingança de um grupo de pessoas que foram torturadas por um agente do Estado. Eles conseguem capturá-lo e o submetem a um inquérito marcado por agressões. Até uma noiva em plena noite de núpcias se junta ao ato.

Mesmo sem a Palma de Ouro, o Brasil tem motivos para celebrar. O ator Wagner Moura conquistou o prêmio Cannes de melhor ator por sua atuação no filme O Agente Secreto. O diretor da produção, Kleber Mendonça Filho, recebeu ainda o Cannes de Melhor Diretor e o longa também levou os troféus Fipresci Prize e o Prix du Cinémas de Art e Essai.

Confira a lista completa de ganhadores:

Palma de Ouro: "It was Just An Accident", de Jafar Panahi (Israel)

Grande Prix: "Sentimental Value", de Joachim Trier (Noruega)

Prêmio do Júri: "Sirât", de Oliver Laxe (Espanha/França), empatado com "Sound of Falling", de Mascha Schilinski (Alemanha)

Prêmio Especial do Júri: "Resurrection", de Bi Gan (China)

Melhor Direção: Kleber Mendonça Filho, de "O Agente Secreto" (Brasil)

Melhor Roteiro: Jean-Pierre e Luc Dardenne, por "Jeunes Mères"

Melhor Atriz: Nadia Melliti, de "La Petite Dernière"

Melhor Ator: Wagner Moura, de "O Agente Secreto" (Brasil)

Qual é a história de O Agente Secreto?

O Agente Secreto aborda a história recente do Brasil, com um thriller ambientado em 1977, durante a ditadura militar. O tema também foi tratado no filme Ainda Estou Aqui de Walter Salles, premiado como o Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

Wagner interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que sai de São Paulo rumo a Recife (PE) em 1977. Dono de um passado misterioso, ele é espionado pelos vizinhos e descobre que a cidade está longe da calmaria que procurava.

