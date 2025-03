Fernanda Torres surge deslumbrante em jantar do elenco do filme Ainda Estou Aqui

Na contagem regressiva para cruzar o tapete vermelho do Oscar 2025, Fernanda Torres reencontra colegas do filme Ainda Estou Aqui em jantar especial

A atriz Fernanda Torres foi a estrela do jantar especial do elenco do filme Ainda Estou Aqui em Los Angeles, Estados Unidos. Ela já está na contagem regressiva para participar da cerimônia de premiação do Oscar 2025, na qual concorre na categoria de Melhor Atriz por sua atuação como Eunice Paiva no projeto.

O jantar foi oferecido pela Globo para reunir o elenco, a equipe e os familiares de Eunice Paiva em um evento no restaurante Chateau Marmont. O encontro foi uma celebração ao sucesso mundial do filme e suas 3 indicações ao Oscar, já que concorre como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

Para o evento, Torres usou um vestido marrom de cetim com corte clássico e esbanjou sua beleza impecável. Por lá, ela encontrou Selton Mello, Valentina Herszag e mais colegas do projeto.

O Oscar 2025 acontece na noite deste domingo, 2.

Fernanda Torres - Foto: Rodolfo Sanches / Globo

Fernanda Torres - Foto: Rodolfo Sanches / Globo

Selton Mello - Foto: Rodolfo Sanches / Globo

Valentina Herszage - Foto: Rodolfo Sanches / Globo

Jornal aposta em Fernanda Torres

Estão deixando a gente sonhar! Nesta quinta-feira, 27, o jornal The New York Times publicou as suas previsões para o Oscar a apostou na vitória de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Filme Estrangeiro.

De acordo com a jornalista Kyle Buchanan, a disputa para Melhor Atriz está acirrada. "Ser a última concorrente a ser vista vale a pena, e ela (Fernanda Torres) tem recebido muitos votos de membros da Academia. Com a disputa tão acirrada entre Moore e Madison, me pergunto se os votantes não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido. Qualquer uma dessas mulheres pode ganhar", disse ela.

A brasileira concorrre com Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) e Demi Moore (A Substância).

A jornalista ainda afirmou que Ainda Estou Aqui sairá vitorioso na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. "Ainda Estou Aqui está ganhando popularidade tardiamente entre os eleitores", contou.

A cerimônia de premiação do Oscar acontece no dia 2 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

