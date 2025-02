Fernanda Torres encontra Demi Moore em evento em Londres; veja

Em evento pré-Bafta em Londres, Fernanda Torres encontra Demi Moore e posta fotos do momento em sua rede social; confira

A atriz Fernanda Torres está em Londres e, neste sábado, 15, a brasileira encontrou a colega de profissão, Demi Moore, em um evento pré-Bafta. Em sua rede social, a artista, que está concorrendo ao Oscar de melhor atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, postou fotos do momento e encantou.

Na Terra da Rainha para o Bafta, premiação considerada o "Oscar britânico", a herdeira de Fernanda Montenegro encontrou a norte-americana, que também é indicada na categoria de melhor atriz pelo filme Substância, em um evento promovido pela grife Chanel.

Inclusive, as duas estrelas posaram com looks elegantes da marca. Apesar de concorrerem no Oscar, no Bafta não estão disputando a categoria de Melhor Atriz, já que Fernanda Torres não foi indicada. Ela está em Londres para representar o longo brasileiro na categoria de "Melhor Filme em língua nã-inglesa".

É bom lembrar que a famosa já levou a estatueta do Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama. O Oscar acontecerá no dia 25 de março deste ano e é muito esperado pelo público que torce por mais uma vitória da brasileira.

Fernanda Torres confessa vontade de participar de filmes de ação

Em entrevista à revista Variety nesta quinta-feira, 13, Fernanda Torres compartilhou um desejo inusitado para sua carreira internacional. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui, a atriz revelou que adoraria integrar a icônica franquia 007, mas não como uma aliada do agente secreto - e sim ao lado dos vilões.

"Não separo minha carreira no Brasil da carreira internacional. Uma carreira é feita de bons filmes, peças e televisão. Adoraria fazer um filme de ação, assim como adoraria participar de um filme de arte europeu", confessou Fernanda.

Na sequência, a artista revelou um papel específico que gostaria de interpretar caso integrasse o elenco da saga. "Adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond, e apenas dizer: 'Ele está esperando por você na outra sala, Sr. Bond.' É isso. Esse é o meu sonho. Só esse diálogo. É tudo o que eu quero fazer".

