Fernanda Torres é a atriz indicada ao Oscar mais lida na open web

Análise de dados revela qual foi o número de pageviews na open web global nas buscas sobre Fernanda Torres por causa da indicação ao Oscar

A atriz Fernanda Torres é um dos nomes mais falados no Brasil nos últimos tempos por causa do sucesso do filme Ainda Estou Aqui e suas conquistas em premiações internacionais. Neste domingo, 2, o Brasil aguarda ansiosamente para saber se ela vai ganhar o Oscar de Melhor Atriz. Enquanto não chega a hora da premiação, a Taboola, que faz recomendações de conteúdo na open web, revelou que a brasileira é a atriz indicada ao Oscar mais lida na internet.

A análise dos dados de dados leitura globais mostrou que Fernanda Torres acumulou 9,5 milhões de pageviews nos últimos 90 dias. Inclusive, a maior parte deste número aconteceu por causa da audiência brasileira.

As outras atrizes indicadas ao Oscar tiveram números menores do que ela: Karla Sofía Gascón (5,6 milhões), Demi Moore (1,4 milhão), Cynthia Erivo (1,4 milhão) e Mikey Madison (76 mil).

Jornal aposta em Fernanda Torres

Estão deixando a gente sonhar! Nesta quinta-feira, 27, o jornal The New York Times publicou as suas previsões para o Oscar a apostou na vitória de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Filme Estrangeiro.

De acordo com a jornalista Kyle Buchanan, a disputa para Melhor Atriz está acirrada. "Ser a última concorrente a ser vista vale a pena, e ela (Fernanda Torres) tem recebido muitos votos de membros da Academia. Com a disputa tão acirrada entre Moore e Madison, me pergunto se os votantes não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido. Qualquer uma dessas mulheres pode ganhar", disse ela.

A brasileira concorrre com Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) e Demi Moore (A Substância).

A jornalista ainda afirmou que Ainda Estou Aqui sairá vitorioso na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. "Ainda Estou Aqui está ganhando popularidade tardiamente entre os eleitores", contou.

A cerimônia de premiação do Oscar acontece no dia 2 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

