Em entrevista à revista Variety nesta quinta-feira, 13, Fernanda Torres compartilhou um desejo inusitado para sua carreira internacional. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui, a atriz revelou que adoraria integrar a icônica franquia 007 , mas não como uma aliada do agente secreto - e sim ao lado dos vilões.

“Não separo minha carreira no Brasil da carreira internacional. Uma carreira é feita de bons filmes, peças e televisão. Adoraria fazer um filme de ação, assim como adoraria participar de um filme de arte europeu”, confessou Fernanda.

Na sequência, a artista revelou um papel específico que gostaria de interpretar caso integrasse o elenco da saga. “Adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond, e apenas dizer: ‘Ele está esperando por você na outra sala, Sr. Bond.’ É isso. Esse é o meu sonho. Só esse diálogo. É tudo o que eu quero fazer”.

Vale lembrar que, atualmente, a franquia 007 segue sem um protagonista definido. Desde a saída de Daniel Craig, que viveu o espião britânico por cinco filmes e se despediu do papel em 007 – Sem Tempo para Morrer (2021), os produtores estão em busca do próximo ator para assumir o papel de James Bond. Entre os nomes cotados, estão Aaron Taylor-Johnson e Henry Cavill.

Fernanda Torres aumenta ansiedade pelo Oscar com bastidores de 'Good Morning America'

Na quarta-feira, 12, Fernanda Torres agitou as redes sociais ao publicar um registro nos bastidores de Good Morning America, no ABC Studio. Após a atriz posar com elegância em Nova York, os fãs expressaram ansiedade para o dia do Oscar, em que a estrela concorre como Melhor Atriz e Melhor Filme com o longa-metragem Ainda Estou Aqui.

"Minha ganhadora do Oscar", disse uma seguidora nos comentários. "Tu sente o peso da estatueta do Oscar na mão?", brincou outra. "Levando o cinema brasileiro para o mundo!", declarou mais uma.

Vale destacar que a participação de Fernanda Torres no Good Morning America já foi gravada, mas ainda não existem informações sobre a data em que o episódio irá ao ar.

Veja os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Torres (@oficialfernandatorres)

