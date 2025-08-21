Fabiula Nascimento celebra protagonismo aos 47 anos: 'O etarismo é muito babaca'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fabiula Nascimento comenta sobre nova fase, carreira e protagonismo em Uma Mulher Sem Filtro

Fabiula Nascimento está em clima de comemoração. A atriz festejou 47 anos nesta segunda-feira e, nesta quinta-feira, 21 de agosto, brinda uma conquista especial: a estreia de Uma Mulher Sem Filtro, filme em que vive sua primeira protagonista nos cinemas.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Fabiula falou sobre sua personagem, publicitária Bia, e refletiu sobre carreira, amadurecimento e a mudança do olhar do público para mulheres 40+.

'As mulheres vão se ver muito ali'

Sobre a comédia, Fabiula garante: "Vão se divertir muito assistindo. É um filme super atual. As mulheres e muitos homens também vão se enxergar. Tem personagens para todo mundo se identificar, de maneira positiva ou negativa. Traz temas atuais e, dentro do humor, conseguimos refletir de uma forma mais rápida. Às vezes você assiste a uma cena e pensa: 'Poxa, não precisava ser assim'."

A atriz destaca que o filme aborda assuntos importantes sem perder a leveza: " Não é uma comédia de grandes reflexões ou moral, mas com graça falamos de assuntos mais difíceis . Acho que as mulheres vão se ver muito ali. A personagem passa por situações que enfrentamos diariamente como mulheres nesse país. Acredito que através do riso a gente evolui também."

Amor-próprio e virada surpreendente

Fabiula conta que a trama guarda surpresas: "O filme começa quase como uma comédia romântica, mas logo deixa de ser e vira uma comédia sobre amor-próprio. Acho que essa virada é surpreendente. E tem ainda a trilha sonora espetacular, só de mulheres cantando ."

Protagonismo 40+

Ao falar sobre sua primeira protagonista no cinema, a atriz reflete sobre mudanças no mercado: "Acho que agora o jogo mudou. Vivemos um novo momento no cinema, nas discussões e no que o público deseja ver, no que as mulheres se identificam . Que bom que cheguei a essa idade, nesse momento do mundo em que as pessoas estão olhando para isso."

Com olhar crítico, ela reforça: " O etarismo é muito babaca . Temos muitas histórias para contar em todas as idades. Nós mulheres, em todos os nossos anos, vamos ter histórias muito incríveis para contar. O protagonismo demorou a chegar, não acho que chegou na hora certa. Que bom que esse filme veio para minha mão, eu adorei que a Bia tenha vindo para mim, mas poderia ter acontecido antes."

Fabiula vibra com a oportunidade de interpretar uma protagonista madura: "Acho incrível colocar uma protagonista 40+ vivendo dilemas reais. Antigamente, uma mulher de 40 já era vista como 'senhorinha'. Hoje, isso só acontece aos 80. Evoluímos muito, cuidamos da saúde, as tecnologias e o prazer pela vida ."

Uma retomada especial

A atriz enxerga esse momento como um recomeço: "Antigamente, a mulher era ceifada de seus hobbies, profissões e até da beleza. Era como se a menopausa chegasse e ela deixasse de ser tesuda . Isso não existe mais", diz a atriz.

E completa: "Seguimos pleiteando esse espaço, contando histórias, fazendo teatro, cinema. As mulheres estão com bastante voz, falando muito sobre esses temas. Para mim, é uma retomada, agora vão chegar personagens para mim que nunca pude fazer. A novinha, a filha, a namoradinha já ficou para trás, daqui para frente quero viver a jovem mãe, a jovem avó, papéis que tragam dilemas diferentes e que a maturidade traz ."

Com sorriso no rosto, Fabiula celebra: "Estou feliz por estar nesse momento da vida e da sociedade. Demora para acontecer? Demora. É para alguns? É para alguns, mas a gente não desiste nunca."

O filme Uma Mulher Sem Filtro

A comédia marca a primeira protagonista de Fabiula no cinema. No longa, Bia é uma publicitária cercada por pessoas complicadas: um chefe machista (Caito Mainier), um marido preguiçoso (Emílio Dantas), uma amiga egocêntrica (Patrícia Ramos) e uma irmã totalmente diferente dela (Júlia Rabello). Para piorar, a jovem influencer Paloma (Camila Queiroz) assume um cargo superior na empresa em que trabalha.

À beira de um colapso, Bia aceita participar de uma sessão esotérica com Deusa Xana (Polly Marinho) e, como resultado, perde todos os filtros, passando a dizer exatamente o que pensa.

O elenco ainda conta com Samuel de Assis, Louise D’Tuani e Luana Martau. A trilha sonora tem músicas de Duda Beat, Gloria Groove, Gaby Amarantos, Iza, Pocah e Letrux.

O filme é um remake do sucesso latino Sin Filtro, dirigido por Arthur Fontes, com roteiro de Tati Bernardi, produção da Conspiração e distribuição da H2O Films em parceria com a RioFilme.