Ex-marido de Halle Berry causa polêmica ao divulgar motivo do divórcio

David Justice, ex-marido de Halle Berry, causa revolta após declarações misóginas sobre divórcio: 'Não cozinha, não limpa, não parece muito maternal'

O ex-jogador de beisebol David Justice virou notícia após revelar, em uma entrevista recente, os motivos que o levaram a se divorciar da atriz Halle Berry nos anos 1990. Durante sua participação no podcast All the Smoke, ele afirmou que, na época, percebeu que a atriz não tinha o perfil necessário para ser uma boa esposa.

Segundo ele, sua parceira deveria cozinhar, cuidar da casa e adotar um perfil mais “maternal”, coisas que não encontrava em Berry. Justice ainda tentou se justificar e explicou que cresceu no Meio-Oeste dos Estados Unidos, onde esse modelo era comum, e que carregou essas ideias para a vida adulta.

Ele admitiu que, em certo momento, começou a questionar se a atriz seria a mulher ideal para construir uma família: “Eu comecei a pensar: ‘Ok, se tivermos filhos, é com essa mulher que quero ter filhos e construir uma família? Naquele momento, como um cara jovem… Ela não cozinha, não limpa, não parece muito maternal, e aí começamos a ter problemas”.

Misoginia estrutual

As declarações foram recebidas com forte crítica nas redes sociais. Muitos usuários apontaram que Halle Berry já era uma atriz consolidada na época e que exigir que ela seguisse padrões domésticos tradicionais era desrespeitoso. Outros comentaram que, diante da rotina de uma estrela de Hollywood, funções domésticas poderiam ser delegadas, permitindo que ambos priorizassem suas carreiras e vida pessoal.

O caso reacendeu discussões sobre papéis de gênero e expectativas ultrapassadas dentro de relacionamentos. Internautas destacaram que, mesmo após quase três décadas, ainda há quem associe o valor de uma parceira a tarefas domésticas, ignorando conquistas profissionais e autonomia pessoal.



David Justice e Halle Berry foram casados entre 1993 e 1997, e o término foi coberto pela imprensa na época. Embora o ex-atleta tenha demonstrado algum arrependimento ao olhar para o passado, suas palavras mostram como sua visão limitada sobre mulheres o impediram de seguir com o relacionamento.

