'Essa pausa também está sendo importante e necessária', declara Camila Queiroz

Profissões não faltam no currículo de Camila Queiroz (32) que é atriz, modelo, apresentadora e, como ela mesma brinca: "Eu sou workaholic, vou assumir isso". Desde que conquistou o Brasil com a personagem Angel, na novela Verdades Secretas (2015), a artista vem desempenhando grandes sucessos na carreira.

Camila Queiroz está ansiosa para a estreia de Uma Mulher Sem Filtro, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 21 de agosto. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz adianta sobre sua participação no longa e reflete ao falar de carreira.

Uma Mulher Sem Filtro é um filme marcado por humor e crítica social, a trama apresenta Bia (Fabíula Nascimento) lidando com um chefe machista, interpretado por Caito Mainier, e uma nova CEO influenciadora, Paloma, vivida por Camila Queiroz.

"É uma comédia inteligente que te faz pensar, ao mesmo tempo que você está rindo, você está refletindo: 'Que absurdo isso, não é possível que esse cara exista'. Eu acho que é isso, te faz pensar", declara Camila Queiroz.

Uma Mulher Sem Filtro marca o retorno de Camila Queiroz ao cinema, ela relembra que estava na reta final das gravações de Beleza Fatal quando aceitou participar do filme. Conhecida por muitos papéis de sucesso no drama, ela confessa como foi integrar uma comédia.

"Desde o começo, o nosso diretor falou: 'Camila, eu quero te colocar num lugar diferente, te desafiar e colocar de um jeito que as pessoas não estão acostumadas a ver'. Realmente, acho que havia 7 anos que eu não fazia comédia. Foi muito gostoso poder voltar [...] É um filme muito feminino e feminista, todas as personagens mulheres estão ali brilhando. É muito gostoso fazer comédia e comédia no Brasil", diz.

A apresentadora brinca que é workaholic, ou seja, uma pessoa que gosta de trabalhar bastante e relembra o ano de 2023, onde estava rodando três projetos simultaneamente: Beleza Fatal, Casamento às Cegas e De Volta aos 15.

"Foi uma loucura os últimos 3 anos, eu rodei 12 projetos em 3 anos e muitos deles simultaneamente, o que é mais desafiador ainda. Quando veio o convite para o filme, a gente já estava entrando na reta final de Beleza Fatal, eu fui entendendo a história, a personagem e falei: 'Eu quero fazer muito'. Acho que sou workaholic mesmo, vou assumir isso, gosto de trabalhar", confessa.

No mês de julho, Camila Queiroz e Klebber Toledo (39) anunciaram que serão papais! Juntos há quase 10 anos, o casal está à espera do primeiro filho. Sem entrar em muitos detalhes, a apresentadora fala sobre carreira nesta fase de sua vida.

"Eu acho que não tem lugar mais feliz para mim do que um set de gravação. Agora, eu estou de 'férias' assim do set e estou sentindo muita saudade de estar ali gravando, de ter um texto para decorar, aquela rotina de todos os dias, mas essa pausa também está sendo importante e necessária. É bom descansar um pouquinho também e retomar o fôlego para poder voltar com tudo depois, ano que vem", afirma.

"Acho que não podia ter sido melhor de terminar [às gravações antes da gravidez] na comédia. Depois de tantos dramas seguidos, [fiz essa] comédia de uma forma leve, com uma equipe maravilhosa, um elenco delicioso. Foi tudo perfeito! Eu gosto sempre de deixar nas mãos de Deus que as coisas se alinham, acontecem da melhor maneira, eu acho que não podia ter sido melhor", finaliza a atriz.

