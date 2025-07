Esposa de Terry Crews: ator divide fotos raras ao lado da companheira

Você sabia? Julius em 'Todo Mundo Odeia o Chris', Terry Crews é casado há 36 anos e pai de cinco filhos; conheça a família do ator

O ator Terry Crews surpreendeu os fãs na terça-feira, 29, ao compartilhar uma sequência de fotos raras ao lado da esposa, Rebecca Crews. O astro, conhecido no Brasil por seu papel na série 'Todo Mundo Odeia o Chris', entrou na trend 'há quanto meses vocês estão juntos?', que viralizou entre os famosos recentemente.

Em meio aos cliques publicados por Crews, o artista resgatou alguns registros do início de seu relacionamento com Rebecca. O intérprete de Julius também escolheu algumas fotos ao lado dos filhos.

" 36 anos e só começando!! Feliz aniversário ", escreveu o ator na legenda da postagem, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas. O que mais chamou atenção dos seguidores foi o fato de Terry Crews ter continuado com a mesma aparência da década de 1980.

"O cara envelheceu 2 minutos", brincou um fã brasileiro. "Em 36 anos o cara não mudou absolutamente nada!", se surpreendeu outro. "Ok, nós já entendemos que você não envelheceu nem 1 minuto desde 88", se divertiu um terceiro. "Ele zerou a trend… Quase 40 anos de casamento", comentou mais um.

Casados há 36 anos, Terry Crews e Rebecca Crews são pais de cinco filhos: Isaiah Crews, Tera Crews, Wynfrey Crews, Azriel Crews e Naomi Burton-Crews. Vale lembrar que, em 2024, a esposa do artista esteve com ele no Brasil.

Confira as fotos antigas e atuais de Terry Crews com a esposa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Terry Crews (@terrycrews)

Terry Crews comenta sobre legado de Todo Mundo Odeia O Chris

Em 2024, Terry Crews participou do programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili no SBT. O ator é famoso por seus papéis no filme As Branquelas, e nas séries Todo Mundo Odeia O Chris e Brooklyn 99.

Na ocasião, o artista comentou sobre a inspiração para dar vida a Julius, pai do protagonista em Todo Mundo Odeia o Chris. Terry também aproveitou o momento para falar do legado da série; confira mais detalhes!

Leia também: Tieta vai virar filme e nova protagonista é anunciada; veja quem é