Enzo Campeão reflete sobre estreia no cinema brasileiro: 'Duas personas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Enzo Campeão fala sobre sua estreia no cinema e as dificuldades de interpretar Nicolas em Uma Mulher Sem Filtro

Nascido no Rio de Janeiro, o jovem ator Enzo Campeão está prestes a experienciar sua estreia nas telonas brasileiras. Com apenas 22 anos, o ator já brilhou nos palcos de São Paulo como parte do musical Bare – Uma Ópera Pop e agora, estará presente em duas grandes estreias do cinema nacional.

A comédia Uma Mulher Sem Filtro, criação de Tati Bernardi com direção de Arthur Fontes, chega aos cinemas em 21 de agosto. Na trama, Bia (Fabíula Nascimento) é uma publicitária estressada que está cercada de problemas: um chefe machista, um marido folgado, um enteado insolente, uma melhor amiga narcisista, uma irmã bastante diferente e uma influenciadora digital que roubou a vaga de seus sonhos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Enzo Campeão fala sobre Uma Mulher Sem Filtro, sua estreia nos cinemas brasileiros, o amor pela atuação desde a infância e planos para o futuro.

Em Uma Mulher Sem Filtro, Enzo, ou no caso Nicolas, é um dos motivos do estresse de Bia. O enteado da protagonista é descrito como um jovem adulto “encostado” que não quer nada com a vida, passa o dia inteiro jogando videogame, comendo besteira, fumando e bebendo, tira completamente a paciência da madrasta.

Nicolas, no entanto, possui uma personalidade completamente contrária à do ator que lhe interpreta: “O Nicolas é bem diferente de mim, mas como ator e observador, eu usei algumas pessoas que eu conheço como referência para a criação do personagem. E como tem essa grande diferença de persona, é fácil diferenciar o que é o Nicolas e como é o Enzo”, observou Enzo.

Enquanto Nicolas possui uma relação estremecida com Bia, Enzo, por outro lado, manteve uma boa relação com Fabíula Nascimento durante as gravações do longa-metragem: “Confesso que fiquei um pouco nervoso em contracenar tão diretamente assim, porque já estive em outros projetos com pessoas tão experientes quanto”, disse o jovem ator. “Mas estar em cena sozinho com [Fabíula] foi um presente. Ela me ajudou bastante. Fez questão de me deixar super confortável em determinadas cenas”.

Apesar da persona difícil que interpreta, o jovem ator afirmou acreditar que o filme irá ser bem recebido pelo público brasileiro: “Acho que muitas pessoas vão se identificar muito com a Bia e com as dificuldades dela, e tenho certeza que algumas dessas pessoas vão achar o Nicolas insuportável, mas por dentro ele é um amor, eu posso garantir”.

Além do contato com Fabíula, Enzo também trabalhou de perto com Emílio Dantas, Gab Jobim e Oli Beleli. Segundo o jovem ator, o clima leve entre a equipe e os atores fez com que toda a convivência e o trabalho durante a produção fossem tranquilos.

Em adição à Uma Mulher Sem Filtro, o artista também está no quarto filme de D.P.A - Os Detetives do Prédio Azul com previsão de estreia para dezembro de 2025. Na trama, os detetives, Mel (Emilly Puppim) e Zeca (Stéfano Agostini), devem encarar uma missão em busca de Max (Samuel Minervino), que sumiu misteriosamente, e desconfiam que o amigo tenha sido levado para o reino mágico de Ondion por Juks (Campeão).

“Eu fico muito feliz e realizado em ver meus dois primeiros personagens de longa estrearem tão perto um do outro, com milhares de pessoas me assistindo em uma telona e podendo ver duas personas do Enzo completamente diferentes”, contou. “Começando que um é um enteado encostado e o outro um jardineiro mágico, eles diferem em tudo, menos na capacidade de serem malvados”.

Não tão longe das telas de cinema, Enzo começou no teatro ainda quando novo, aos 9 anos, para perder a timidez. Segundo o ator, isso não aconteceu, mas ele ganhou um amor imenso pela arte: “Teatro é uma arte que sempre muda, que sempre está em movimento, a energia que flui em cima de um palco é coisa de outro mundo. E essa energia se expande pro audiovisual e musical. Eu sou viciado nesse energia, e não consigo soltar. Eu já tentei. Mas pra mim é impossível”, confessou.

Em 2024, saiu da “cidade dos artistas” no Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo após ser aprovado em no projeto social Cena 1,é uma incubadora de artistas que, todos os anos, escolhe 16 pessoas no Brasil todo para formarem uma turma para terem aulas de graça de teatro musical durante o ano inteiro.

“Deixar o Rio de Janeiro para ir pra São Paulo estudar, foi um processo transformador. Conheci muitas pessoas interessantes tanto para vida profissional quanto pessoal. O tanto que eu aprendi sobre a vida, e sobre minha carreira, é loucura”, Enzo relatou sobre a experiência. “Hoje eu já estou de volta ao Rio de Janeiro, mas sempre com um pé em São Paulo também, meu amor pelas duas cidades é grande”.

Em São Paulo, Enzo brilhou nos palcos do Teatro Marte Hall como swing e cover no musical Bare – Uma Ópera Pop (2025), musical ambientado em um colégio católico que traz temas como religião, juventude, sexualidade e identidade nos anos 2000, mostrando diferentes lados artísticos de Enzo, que transparecem nos seus sonhos e vontades para o futuro.

“Eu tenho muitas vontades”, compartilhou. “Ainda não tive a oportunidade de participar de uma novela na TV Globo e eu queria muito! Mas meu papel dos sonhos é um personagem denso, dramático, com muitas camadas, estilo Nelson Rodrigues ou Raphael Montes”.

O ator também revelou que, enquanto balanceia a carreira como ator com a vida de estudante, está escrevendo uma peça que pretende estrear em 2026. Até lá, é possível ver Enzo Campeão como Nicolas em Uma Mulher Sem Filtro e o jovem já avisou: “Eu penso muito antes de falar. Se eu não tivesse filtro, eu não iria querer estar perto”.

