Emilio Dantas confessa ao falar de paternidade: 'Acho que nasci para isso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Emilio Dantas detalha o filme 'Uma Mulher Sem Filtro' e abre a intimidade ao falar de paternidade
Emilio Dantas(42) está de volta aos cinemas com o filme Uma Mulher Sem Filtro, onde é responsável por dar vida ao personagem Antonio. A trama ainda é muito especial, pois sua amada Fabiula Nascimento encarna a grande protagonista da história.
Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Emilio Dantas detalha este projeto na carreira e revela sobre maturidade e paternidade. Sagitariano, o ator garante que vive uma das melhores fases de sua vida, onde se sente mais maduro e seguro como profissional.
"Uma das melhores fases da minha vida. Principalmente com as minhas duas coisinhas aqui, o Roque e Raul. É uma fase onde profissionalmente eu me sinto muito mais maduro, mais ousado, seguro. Como pai, é a viagem mais incrível. Eu tenho uma parceiraça comigo. Sou de Sagitário, o melhor signo do zodíaco, sem sombra de dúvida", declara.
Emilio é pai dos pequenos Roque e Raul, frutos da sua relação com a atriz Fabiula Nascimento. Dantas não poupa elogios à amada e declara sobre paternidade: "Acho que eu sou o melhor 'eu' possível na função como pai. É um parque de diversões, acho que eu nasci para isso", confessa. Abaixo, confira trechos editados da conversa de Emilio Dantas à CARAS Brasil.
Apesar de ser uma comédia, o seu personagem carrega uma vilania? Assistindo percebe-se que ele é meio dúbio...
- Acho que o vilão desse filme é invisível. Os vilões são os costumes, as barreiras, os hábitos condicionados tanto social quanto moral. Acho que cada cada personagem ali traz o pedacinho do que é o vilão. Os homens têm seus comportamentos, suas masculinidades tóxicas, suas rotinas [...] Acho que os obstáculos é que são os vilões desse filme.
O que mais te atraiu nesse personagem?
- Amei voltar [ao cinema] e eu acho que o que me atraiu muito, além da história, é também o fato dela ser tratada com bom humor e de uma maneira muito brasileira. O que me atraiu também foi estar com essa galera. Eu sabia que estava entrando num trabalho para ganhar e me divertir. Uma história importante e um ambiente hiper agradável.
Como é sua relação com o cinema?
- A minha relação com o cinema é de extrema paixão. Eu amo todas as mídias e consigo enxergar em cada uma delas um tipo de jogo diferente, adoro estar num set, seja ele qual for. O cinema tem suas peculiaridades que me atraem demais. Existe a excitação em entender se aquilo deu certo, que no teatro é instantâneo. O cinema tem um joguinho muito muito único que eu sou apaixonado.
Como foi contracenar com a Fabiula?
- É sempre muito incrível. A gente contracena todo dia praticamente. Desde que a gente está junto, não tem nenhum personagem que eu tenha criado que não tenha passado por um desenvolvimento junto com ela. A gente sempre bate muita bola, eu sempre busco a opinião dela e quando estamos juntos esse jogo é para valer.
Você é um artista muito versátil, tem algum perfil de personagem que mais gosta de fazer?
- O que eu mais gosto é o que eu não pensei ainda. O que chega e me surpreende. Agora estou gravando uma série onde faço um cirurgião bipolar. Eu gosto de personagens que tenham peculiaridades bem específicas.
Leia também: Emílio Dantas e Fabiula Nascimento passeiam com filhos em shopping do Rio
Ver essa foto no Instagram
|Jogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo
|Fabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'
|É bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa
|Lucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'
|Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
|Leandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'
|Vale Tudo: Raquel dispensa Maria de Fátima e esculacha vilã
|Petybon aquece corações com experiências gastronômicas surpreendentes, criadas para o CARAS Inverno 2025
|Manchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista
|Miriam Freeland sobre conexão entre Brasil e Portugal: 'Experiência muito rica'