Emilio Dantas confessa ao falar de paternidade: 'Acho que nasci para isso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Emilio Dantas detalha o filme 'Uma Mulher Sem Filtro' e abre a intimidade ao falar de paternidade

Emilio Dantas(42) está de volta aos cinemas com o filme Uma Mulher Sem Filtro, onde é responsável por dar vida ao personagem Antonio. A trama ainda é muito especial, pois sua amada Fabiula Nascimento encarna a grande protagonista da história.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Emilio Dantas detalha este projeto na carreira e revela sobre maturidade e paternidade. Sagitariano, o ator garante que vive uma das melhores fases de sua vida, onde se sente mais maduro e seguro como profissional.

"Uma das melhores fases da minha vida. Principalmente com as minhas duas coisinhas aqui, o Roque e Raul. É uma fase onde profissionalmente eu me sinto muito mais maduro, mais ousado, seguro. Como pai, é a viagem mais incrível. Eu tenho uma parceiraça comigo. Sou de Sagitário, o melhor signo do zodíaco, sem sombra de dúvida", declara.

Emilio é pai dos pequenos Roque e Raul, frutos da sua relação com a atriz Fabiula Nascimento. Dantas não poupa elogios à amada e declara sobre paternidade: "Acho que eu sou o melhor 'eu' possível na função como pai. É um parque de diversões, acho que eu nasci para isso", confessa. Abaixo, confira trechos editados da conversa de Emilio Dantas à CARAS Brasil.

Apesar de ser uma comédia, o seu personagem carrega uma vilania? Assistindo percebe-se que ele é meio dúbio...

- Acho que o vilão desse filme é invisível. Os vilões são os costumes, as barreiras, os hábitos condicionados tanto social quanto moral. Acho que cada cada personagem ali traz o pedacinho do que é o vilão. Os homens têm seus comportamentos, suas masculinidades tóxicas, suas rotinas [...] Acho que os obstáculos é que são os vilões desse filme.

O que mais te atraiu nesse personagem?

- Amei voltar [ao cinema] e eu acho que o que me atraiu muito, além da história, é também o fato dela ser tratada com bom humor e de uma maneira muito brasileira. O que me atraiu também foi estar com essa galera. Eu sabia que estava entrando num trabalho para ganhar e me divertir. Uma história importante e um ambiente hiper agradável.

Como é sua relação com o cinema?

- A minha relação com o cinema é de extrema paixão. Eu amo todas as mídias e consigo enxergar em cada uma delas um tipo de jogo diferente, adoro estar num set, seja ele qual for. O cinema tem suas peculiaridades que me atraem demais. Existe a excitação em entender se aquilo deu certo, que no teatro é instantâneo. O cinema tem um joguinho muito muito único que eu sou apaixonado.

Como foi contracenar com a Fabiula?

- É sempre muito incrível. A gente contracena todo dia praticamente. Desde que a gente está junto, não tem nenhum personagem que eu tenha criado que não tenha passado por um desenvolvimento junto com ela. A gente sempre bate muita bola, eu sempre busco a opinião dela e quando estamos juntos esse jogo é para valer.

Você é um artista muito versátil, tem algum perfil de personagem que mais gosta de fazer?

- O que eu mais gosto é o que eu não pensei ainda. O que chega e me surpreende. Agora estou gravando uma série onde faço um cirurgião bipolar. Eu gosto de personagens que tenham peculiaridades bem específicas.

