Diretora Fernanda Schein avalia produção de obras true crime: 'Contar a verdade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Schein, brasileira que construiu carreira internacional como diretora, fala sobre obras true crime

Vivendo em Los Angeles desde 2014, Fernanda Schein (32) acumula uma vasta experiência no mercado audiovisual e tem conquistado espaço em uma das indústrias mais competitivas do mundo: a das produções internacionais. Com passagens por grandes documentários como Poisoned, que venceu um Emmy, e O Caso dos Irmãos Menéndez, da Netflix, a diretora gaúcha tem se destacado no campo do true crime com uma abordagem sensível e crítica. Em entrevista à CARAS Brasil, ela compartilha sua experiência e avalia a produção de obras baseadas em crimes reais: "Contar a verdade", destaca.

Verdade versus espetáculo

Produções baseadas em crimes reais já provaram que despertam interesse massivo, mas também levantam questões éticas. Fernanda reconhece os riscos e fala sobre o cuidado que orienta seu trabalho: “A gente sempre tem que cuidar com a possibilidade de fazer essa espetacularização de tragédias, principalmente quando está contando histórias que se passaram em outros tempos”, explica.

No caso do documentário sobre os irmãos Menéndez, por exemplo, ela destaca a responsabilidade de construir a narrativa de forma transparente: “A narrativa se apoiou muito em recriar cenas e usar imagem de arquivo. O diretor foi muito cuidadoso ao pegar a audiência pela mão e mostrar, 'ó, esses são os fatos que a gente tem, isso é o que tem prova e isso é o que não tem, agora vocês cheguem às conclusões de vocês sozinhos'".

A cineasta também observa como a forma de consumir informação mudou com o tempo e os impactos desse fato na forma como a sociedade recebe as produções true crime. “Hoje em dia com o celular, que tem uma câmera em todo momento, a gente tem uma noção diferente na forma de consomir notícias. Se não há imagem, uma coisa não é verdadeira".

"Num documentário de uma história que se passou nos anos 90, se documentava as coisas de forma muito diferente, porém o público que está consumindo esse caso hoje em dia é esse público que está acostumado a viver com os celulares e ter prova de tudo o tempo todo. É um público que está acostumado com as coisas serem espetacularizadas”, avalia.

Dilema da dualidade

Ao revisitar o polêmico caso dos irmãos Menéndez, Fernanda mergulhou em um dilema ético profundo. “Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, sabe? Porque eu acho que a gente sempre quer saber o que é certo ou errado, ou quem é culpado e quem é inocente. É mais fácil olhar as coisas em preto e branco, porém, na grande maioria das vezes, a vida acontece em cinza”, afirma. É nesse espaço cinzento entre vítima e algoz que a diretora acredita estar a força do documentário: provocar reflexão sem entregar respostas fáceis.

"Eles [os irmãos Menéndez] enxergavam o mundo de um jeito diferente, eram reféns dentro da própria casa. De forma física e emocional. Porém, eles também cometeram um crime violento e hediondo, que pode se argumentar de ainda maior proporção do que o abuso que eles sofriam, sabe? Essas duas coisas são verdade. Então, o certo e o errado é uma coisa muito difícil de encontrar nesses casos", pondera. Assumir a complexidade dos fatos é uma forma de respeitar a inteligência e a sensibilidade do público:

“Nosso objetivo deve ser sempre contar a verdade, não importa o quão complexa ou o quão difícil de digerir ela seja, ela é a verdade, é isso que a gente tem que documentar", declara.

Técnica e ética

Na montagem dos filmes, Fernanda também preza pela experiência emocional do espectador. “A gente tenta criar espaço narrativo para o público respirar. Depois de uma cena intensa, a gente entra com um plano mais lento, pra pessoa processar o que assistiu”, explica. O objetivo não é manipular a reação, mas permitir que o público crie sua própria opinião.

“Isso torna a experiência de assistir o documentário mais dinâmica do que o diretor tentar mastigar pra audiência o que eles devem pensar. Essa é uma forma preguiçosa de fazer cinema. O cinema tem que nos questionar e fazer com que a gente tente tirar as nossas próprias conclusões. Pelo menos o bom cinema deveria tentar fazer isso".



No documentário dos Menéndez, por exemplo, Fernanda detalha uma técnica recorrente: apresentar a imagem, deixar o público tirar suas primeiras conclusões, e só depois trazer entrevistas com opiniões divergentes. “A promotora do caso tinha uma visão completamente diferente da jurada, e ambas viram o mesmo depoimento”, lembra.

Entre Hollywood e Brasil

Atuando em uma indústria global, Fernanda também carrega um olhar crítico sobre os efeitos da hegemonia cultural americana. “Produções globais podem enriquecer o cinema ao abrir espaço para novas histórias, mas também correm o risco de padronizar tudo sob a estética hollywoodiana”, diz.

"Produções globais podem enriquecer o cinema, mas vou voltar naquele ponto de que 'duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo', porque eu diria que sim e também que não. Enriquece no ponto que, quando a gente olha pra fora do próprio umbigo ou pensando como o mercado americano, há muitas coisas novas que estão fora dessa cultura dominante, fora do dia a dia deles, então com certeza isso é uma oportunidade de explorar e diversificar histórias. Só que o contrário também é verdade: quando os Estados Unidos, que é a indústria dominante, exporta os seus filmes — ou seja, exporta a sua cultura — para o resto do mundo, a gente também está criando um padrão de consumo", detalha.

Para ela, é importante reconhecer que até o sucesso de filmes brasileiros em premiações podem ser influenciados pelo modelo americano: “Mesmo o Ainda Estou Aqui que é um filme maravilhoso, não tem tanto assim o DNA da produção brasileira. Diria que é porque é um filme totalmente hollywoodiano, no sentido de que ele foi financiado por uma mega empresa, ele é financiado pela Sony, ou seja, não é uma produção inteiramente brasileira, ele é feito nos moldes de um filme americano, hollywoodiano", avalia.

Ela defende que o Brasil valorize mais sua própria arte e seu próprio jeito de contar histórias. “A gente tem uns mitos que parece que estão no nosso inconsciente coletivo. Escuto a toda hora que 'o cinema argentino é melhor que o cinema brasileiro'. Por quê? Ou, 'brasileiro só faz filme de favela, filme de pobreza, filme de ditadura'. Pô, não! Temos tantos filmes bons, com tanta diversidade”, desabafa. E complementa: “Uma vez que a gente começa a valorizar a nossa história, a gente começa a entender a nossa arte e a valorizá-la mais”.

Desafios e planos futuros

Mulher, estrangeira e jovem em um mercado dominado por homens, Fernanda confessa que o sentimento de inadequação é frequente. “Tenho síndrome da impostora o tempo todo. Na primeira semana de trabalho, fico esperando o momento em que vão descobrir que não sou 'boa o suficiente'”, admite. Apesar disso, ela também reconhece que essa angústia é parte do caminho. “Atravessei um oceano pra trabalhar com isso. Se tiver que ouvir alguns ‘nãos’ antes de um ‘sim’, paciência. Ninguém disse que ia ser fácil.”

O mais difícil, segundo ela, é convencer alguém de que vale a pena apostar no seu talento. “É uma indústria muito competitiva. Quando você pede uma chance, sabe que estão te colocando no lugar de alguém. Convencer que você merece estar ali é exaustivo”, diz.

Após O Caso dos Irmãos Menéndez, Fernanda finalizou um novo documentário para a Netflix: American Murder: Gabby Petito. O projeto, mais uma vez no gênero true crime, acompanha o caso real de uma influenciadora brasileira assassinada após uma viagem em uma van. “É um caso bem dark, mas muito importante para conscientização sobre violência doméstica e os sinais que costumam ser ignorados”, diz.

Para os fãs do cinema nacional, a cineasta não descarta trabalhar com obras brasileiras. “Existe sim uma possibilidade de que eu esteja em conversas para contar uma história brasileira. Quero muito contar mais histórias nossas — e, se Deus quiser, em breve irei", conclui.

