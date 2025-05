Diretor Esmir Filho recorda bastidores de filme sobre Ney Matogrosso: 'Ele sempre fez parte'

Em entrevista à CARAS Brasil, o diretor e roteirista de Homem com H, Esmir Filho, celebra o legado de Ney Matogrosso e o resultado da cinebiografia

Para Esmir Filho (42), o filme Homem com H transmite o que há de mais especial ao contar a história de Ney Matogrosso (83). Diretor e roteirista da cinebiografia, ele recorda a generosidade do músico nos bastidores e construção do longa, e comenta o legado do ícone da arte brasileira.

"Foi muito especial o fato dele construir isso com a gente, ele sempre fez parte", conta à CARAS Brasil. "Claro, faríamos um recorte da vida dele no cinema, é uma ficção, mas existe muita colaboração do Ney Matogrosso . Na forma como ele foi generoso em abrir a história para nós, contar coisas específicas, colaborar principalmente em dizer qual era o sentimento que ele estava vivendo em cada cena."

Esmir explica que nunca apresentaram o projeto para o artista, já que ele esteve presente nos sets de filmagem, nas gravações e até na leitura de 12 dos 17 roteiros. Para o diretor, a abertura e presença do músico no processo fez com que sua autenticidade fosse bem representada na tela e na pele de Jesuíta Barbosa (33) —que até ganhou o apelido de JesuNey (junção de seu nome com o do cantor) do elenco.

Para além do resultado, que estreou nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira, 1º, o diretor diz que aprendeu muito ao lado do cantor. Desde questões relacionadas à natureza e animais, até em relação a sua posição no mundo.

"Só de pesquisar, estudar a vida do Ney, ver as escolhas que ele fez em determinados pontos chaves da vida dele já é um aprendizado. Amo a postura dele no mundo, a forma como ele se coloca. Ele é um artista que veio para romper padrões, trair os ritos, mas com um olhar para a vida, para a possibilidade. Nunca é para a destruição, sempre para a construção."

Esmir diz que espera que essa admiração atinja também o público que assistir ao filme nos cinemas. "Para além das músicas, está na história desse ser humano que desde o início enfrentou muitas imagens de autoridade e figuras de controle que queriam reprimir ele, colocar ele em caixa. Ele nunca foi de ser colocado em caixas, sempre quis criar sua própria coreografia. Isso é o de mais especial."

Com grande riqueza de figurinos, até com alguns originais, cenários e cerca de R$ 18 milhões de investimento, Homem com H mostra as diferentes fases da vida do cantor. Dirigido e roteirizado por Esmir Filho, o elenco conta com nomes como Bruno Montaleone (28), Rômulo Braga (48), Lara Tremouroux (28) e Jullio Reis (28) e chegou aos cinemas nesta quinta-feira.

Nascido em São Paulo, Esmir Filho atua como cineasta, roteirista e produtor. Conhecido por seus filmes e séries, ele é considerado um dos maiores talentos de sua geração, passando por diversos formatos dentro do audiovisual.

