Denise Richards quebra promessa sobre casamento com nova separação após seis anos

A atriz Denise Richards havia jurado nunca mais se divorciar, mas o marido dela, Aaron Phypers, entra com pedido oficial na Justiça

Denise Richards está novamente enfrentando um divórcio — decisão que surpreende fãs e a própria atriz, que afirmou em março deste ano que jamais se separaria novamente, “mesmo que nos odiássemos”. A declaração veio à tona dias após Aaron Phypers, seu marido desde 2018, dar entrada no pedido de divórcio alegando “diferenças irreconciliáveis”, segundo documentos obtidos pela revista PEOPLE.

O ex-casal, que começou a se relacionar em junho de 2017 e se casou em setembro de 2018 em uma cerimônia íntima em Malibu, chegou a compartilhar publicamente momentos de dificuldade no relacionamento, mas também demonstrava compromisso em manter a união. Durante um episódio recente de seu reality, Richards foi categórica: “Nunca mais vou me divorciar, mesmo que nos odiemos”.

Phypers, por sua vez, afirmou na época que, caso se separassem, poderiam apenas “ter casas diferentes”, deixando claro que o divórcio não seria uma opção. No entanto, no dia 7 de julho, ele oficializou a separação e solicitou pensão alimentícia da atriz. Também pediu que seus bens — como ferramentas, carro esportivo e motocicleta — fossem considerados propriedades separadas.

Outro ponto sensível envolve a filha mais nova de Richards, Eloise, de 14 anos. Aaron estava em processo de adoção da menina, mas os documentos judiciais não esclarecem se a adoção chegou a ser concluída.

Antes de se casar com Phypers, Richards teve um conturbado casamento com Charlie Sheen, com quem tem duas filhas: Sami e Lola. A atriz já declarou que o trauma dessa separação pública e o julgamento da mídia a fizeram hesitar em enfrentar outro divórcio.

A separação marca também o fim do segundo casamento de Phypers. Antes de Denise, ele foi casado brevemente com a atriz Nicollette Sheridan, de Desperate Housewives, entre 2015 e 2018.

Mesmo tendo resistido à ideia do divórcio publicamente, Denise Richards parece agora ter aceitado um novo recomeço — contrariando, por fim, sua promessa mais enfática.