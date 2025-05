Em entrevista, Demi Moore compartilhou o único pedido feito antes de gravar cena de biquíni em 'As Panteras' e relembrou repercussão de sua aparência

Em participação recente no programa The Drew Barrymore Show, a atriz Demi Moore, de 62 anos, entregou detalhes dos bastidores do filme 'As Panteras'. Com 40 anos na época, a famosa relembrou sua exigência para gravar cenas de biquíni.

"Tudo o que me lembro é de implorar para que não filmassem na minha bunda. Não sei por que essa era minha obsessão", confessou Demi.

Ainda durante a entrevista, a atriz falou sobre a repercussão que sua aparência teve na época, surpreendendo por conta da idade. "Acho que não estava preparada para o foco que isso gerou. Eu não tinha ideia da amplificação que, ironicamente, estava especificamente ligada à minha idade", disse ela.

Perda de peso

Em entrevista recente à People, a atriz norte-americana Demi Moore revelou os impactos físicos e emocionais das exigências de sua carreira nos anos 1990. A exemplo, a estrela contou que se submeteu a dietas rígidas e rotinas de exercícios extremas para viver papéis marcantes, como os de Striptease e GI Jane.

“Fazia coisas malucas com dieta e exercícios, como pedalar de Malibu até a Paramount Studios, cerca de 42 quilômetros. Tudo porque eu tinha dado muito valor à aparência do meu exterior.", revelou.

Demi disse que, na época, sua relação com o corpo era de confronto e exigência. “Estava me punindo“, admitiu. “Eu tinha uma relação muito mais antagônica com o meu corpo“. O ponto de mudança veio após o fim das gravações de GI Jane, filme no qual ela precisou ganhar massa muscular. A atriz relatou que, apesar de se sentir forte, percebeu que o desgaste físico e mental não valia o custo.

“Parei de tentar controlar minha comida e tive um momento de rendição em que simplesmente deixei ir e realmente entendi o que significava aceitar meu corpo como ele é, mesmo que não seja o corpo que eu queria“, contou. E disse que pediu para “ter seu tamanho natural de volta“, após anos de transformação corporal, dietas e três gestações.

Ela ainda comentou sobre as cenas de dança em Striptease: “Fiquei tão desconfortável com a parte da dança. Então eu acho que a sensação de dançar, me mover e encontrar meu próprio conforto com meu próprio corpo dessa maneira foi muito fortalecedora e muito libertadora”.

