Dan Stulbach vibra ao falar do Oscar e detalha sobre novo longa: 'Sai do filme diferente'

Dan Stulbach integra o elenco de 'Ainda Estou Aqui', indicado ao Oscar 2025; em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre a premiação e seu novo filme

A tão esperada cerimônia do Oscar 2025 acontece neste domingo, 2. O longa brasileiro Ainda Estou Aqui concorre a três indicações – melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz para Fernanda Torres (59). Dan Stulbach (55), integra o elenco da obra. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela sua expectativa com a premiação e detalha sobre seu novo projeto na carreira.

Em Ainda Estou Aqui, Dan Stulbach interpreta Bocaiuva Cunha, conhecido como Baby, que na trama é um dos amigos próximos de Rubens Paiva, representado por Selton Mello (52). O ator não esconde de ninguém sua empolgação com o projeto.

"A minha expectativa em relação ao Oscar é a mais otimista possível, eu estou muito animado com a possibilidade de ganhar melhor filme internacional e também melhor atriz. O que eu acho que seria ambos os casos absolutamente, bom, inédito, mas inesquecível, importante para o cinema brasileiro e para todos nós", reflete.

'SAI DO FILME DIFERENTE'

Stulbach também está em cartaz com o filme Fé Para o Impossível, a história retrata a missionária norte-americana Renee Murdoch (Vanessa Giácomo), uma mulher que ficou internada em estado gravíssimo. Junto com sua família, ela testemunhou um milagre que mudou suas vidas. Na trama, o ator interpreta o pastor Philip, um dos protagonistas.

"Um homem guiado pelas suas certezas, com dificuldade de mostrar seus sentimentos e às vezes de ouvir os outros. [..] Ele se depara com situações que nunca viveu antes, não só o acidente da esposa, mas tem que lidar com os filhos no seu dia a dia, ter que se relacionar com os problemas que eles enfrentam. Ele acaba também encontrando a si mesmo de uma maneira que ele nunca encontrou antes e isso traz mudanças muito boas por personagens e muito interessantes para mim como desafio de atuação", declara.

Dan confessa sobre retratar um tema de espiritualidade nos cinemas: "Foi muito bom, muito interessante, profundo, renovador. Eu com certeza sai do filme diferente que entrei". Apesar disso, reforça que não é religioso. "Eu sou um homem de fé, um homem criado com a espiritualidade, mas não sou religioso".

Dan Stulbach é um dos protagonista do filme Fé Para o Impossível/ Foto: Divulgação

EM DIVERSOS CAMINHOS

Profissões não faltam no currículo de Dan Stulbach que é ator, apresentador, radialista e diretor teatral, ele revela como concilia tanto projetos: "Eu acredito muito naquela frase que diz que quanto mais coisas você tem para fazer, mais tempo você tem".

"Eu acho que você vai aprendendo também a dar tempo, o tempo devido que cada coisa deve ter e principalmente a dizer não para as coisas que também não tem sentido. Eu acho que você acaba conseguindo equilibrar tudo aquilo que tem sentido para você com mais facilidade", revela.

Além dos filmes Fé Para o Impossível e Ainda Estou Aqui, Dan aguarda mais uma estreia nos cinemas com o filme Conspiração Condor e um novo espetáculo no teatro. O ator garante sobre as novidades. "Eu acho que tem bastante coisa boa, bacana e gente interessante para trabalhar para esse ano", finaliza o ator Dan Stulbach.

Leia mais em: Dan Stulbach vibra com indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar: ‘Um aval enorme ao talento’

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: