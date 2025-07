Causa da morte de Julian McMahon, ator de Quarteto Fantástico, é revelada

O ator australiano Julian McMahon faleceu aos 56 anos no início deste mês, na Flórida; causa oficial da morte foi revelada

A causa da morte do ator australiano Julian McMahon, falecido no dia 2 de julho, na Flórida, foi revelada na última quinta-feira, 10. O artista, que partiu aos 56 anos de idade, lutava contra um câncer de cabeça e pescoço.

De acordo com informações do Relatório Resumido de Aprovação de Cremação do Gabinete Médico Legista do Condado de Pinellas, na Flórida, Estados Unidos, do qual a revista 'People' teve acesso, uma metástase pulmonar em decorrência da doença foi o motivo do óbito de Julian. Com isso, a morte do ator foi considerada natural.

No dia 4 deste mês, a esposa do famoso, Kelly McMahon, havia confirmado ao portal 'Deadline', sem muitos detalhes, que o marido faleceu devido a um câncer. " De coração aberto, desejo compartilhar com o mundo que meu amado marido, Julian McMahon, morreu em paz esta semana após um esforço valente para superar o câncer ", declarou ela, na ocasião.

O ator teve uma longa carreira no cinema e na TV norte-americana. Ele interpretou o Dr. Christian Troy na série Nip/Tuck entre 2003 e 2010, e também interpretou Cole Turner em Charmed, de 2000 a 2005.

O artista ainda ficou mundialmente conhecido por ter atuado nos filmes do Quarteto Fantástico. Em seu currículo, Julian McMahon ainda carrega atuações em The Residence, FBI: Most Wanted e The Surfer. Ele deixa uma filha, Madison Elizabeth McMahon, fruto do antigo relacionamento com Brooke Burns.

