Carla Diaz mergulha em suas emoções para personagem e declara: 'Me transformou'

A ARTE DO ROUBO

Como Lia, em A Arte do Roubo, Carla Diaz diz ter crescido profissionalmente; à CARAS Brasil, ela recorda desafios da trama e revela novos projetos

Carla Diaz (34) costuma se entregar por completo para suas personagens —e isso não foi diferente nas filmagens de A Arte do Roubo. Na trama, ela interpreta Lia, uma veterana intolerante que, após ser presa, retorna com sede de vingança. Para encarnar os sentimentos profundos, a artista mergulhou em suas emoções e assegura que o trabalho mudou sua carreira na atuação.

"Interpretar a Lia tem sido um desafio enorme e uma experiência incrível. Ela é intensa, marcada por traumas e muito determinada", afirma Carla Diaz , em entrevista à CARAS Brasil. "Exigiu equilíbrio para mostrar sua força e dureza, mas também a dor e lealdade que ela carrega. Foi um papel que me transformou física e emocionalmente, e me fez crescer muito como atriz."

A trama conta a história de Lia e Alice (Débora Nascimento), duas artistas circenses que acabam envolvidas em um plano para roubar colecionadores de arte. Manipuladas por Wagner (Reynaldo Gianecchini), elas são trapaceadas e, enquanto a personagem de Diaz acaba presa, Alice foge do país para evitar o mesmo destino. Após cinco anos, elas se reencontram determinadas a buscar vingança.

Leia também: Médica reforça importância do diagnóstico precoce na doença de Carla Diaz: 'Salva vidas'

"Esse passado pesado foi um dos maiores desafios da personagem. A prisão transformou a Lia, deixou marcas profundas. Ela volta com sede de justiça, mais dura, mais fechada. Como atriz, precisei acessar emoções intensas, entender essa dor silenciosa e trazer isso para o corpo, para o olhar, sem exageros. Foi um mergulho emocional bem forte, mas muito rico", completa.

A atriz diz que dividir o set de filmagens, que aconteceram em Curitiba, no Paraná, foi uma experiência de muita troca e aprendizado. Além da diversão dos bastidores, ela afirma que o momento foi de muito apoio, entrega e parceria, o que poderá ser visto no resultado final do filme, que deve chegar para o público em 2026.

Diaz conta que o estilo do filme, que transita entre o thriller e aventura, também foi desafiador. Ela precisou explorar sua versatilidade para entregar cenas de luta, emocionais e até mais ínitmas. "Como atriz, é muito enriquecedor poder explorar tantas facetas em um único projeto."

Já para o futuro, a artista conta que não pretende parar e já tem muitos planos na manga. Porém, faz mistério quanto ao que os fãs podem esperar. "Tenho novos projetos a caminho. Ainda não posso contar muito, mas vem coisa boa por aí. Estou animada", adianta.

Leia mais em: Carla Diaz fala sobre sonho de ser mãe e revela importante decisão: 'Momento certo'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CARLA DIAZ EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: