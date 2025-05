Bruno Montaleone chega aos 10 anos de carreira e declara: 'Que seja só o começo'

Nos cinemas em Homem com H, Bruno Montaleone conta, em entrevista à CARAS Brasil, como foi interpretar o ex-marido de Ney Matogrosso

Apenas com 28 anos, Bruno Montaleone já alcançou os 10 de carreira. A marca chega em um momento especial, em que ele está em cartaz nos cinemas com Homem com H, a cinebiografia de Ney Matogrosso (83), com a surpresa de interpretar o médico Marco de Maria, ex-marido do músico.

"Estou em um lugar que eu sempre quis, fazendo cinema —e vem logo esse presentão e responsabilidade", começa Bruno Montaleone , em entrevista à CARAS Brasil. "O amor que eu tenho por essa profissão, que é a loucura que fazemos, faz ser estranho pensar que já se passaram 10 anos. Espero muito que seja só o começo."

O ator diz que maio, mês em que a cinebiografia estreou nos cinemas brasileiros, é justamente quando os 10 anos de carreira se completam. Ele reforça que o amor que sente por sua profissão foi canalizado ao interpretar o ex-marido de Ney Matogrosso, artista que ele não esconde admirar.

"Foi uma grande honra, cada um tem sua história de amor com o Ney. O meu vai ser uma surpresa para o público, assim como foi para mim. É doido ver como uma pessoa tão famosa e com tanta relevância, ainda tem momentos da vida que guardou, e agora, abre para nós. É uma história muito bonita, forte. As pessoas vão sentir tudo o que eles sentiram ali."

Para o artista, o longa-metragem vai além de documentar a história do cantor, e também cumpre o papel fundamental da arte e provoca reflexões e questionamentos acerca do que é a masculinidade. "O nome do filme já tem uma brincadeira sobre essa masculinidade frágil. O Ney dá uma aula, sempre deu. Como todo filme, o papel da arte é refletir no que está rolando, é o papel do cinema."

