Bárbara Luz celebra reta final para o Oscar 2025: ‘Já tem um sentimento de vitória’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Bárbara Luz, de Ainda Estou Aqui, fala com entusiasmo sobre as indicações históricas do filme de Walter Salles ao Oscar

Na contagem regressiva para a cerimônia do Oscar 2025, que será transmitira na noite deste domingo, 2, diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos, a atriz Bárbara Luz (22) celebra as indicações históricas para o cinema brasileiro de Ainda Estou Aqui nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. A artista, que está no elenco da produção de Walter Salles (68) como intérprete de Ana Lúcia Paiva, a Nalu, filha do meio de Eunice Paiva e Rubens Paiva, também fala com entusiasmo sobre a indicação de Fernanda Torres (59) ao prêmio de Melhor Atriz, em entrevista à CARAS Brasil.

A mineira de Belo Horizonte expressa o orgulho de fazer parte do longa, e ressalta a relevância desse reconhecimento para o cinema nacional. “Para mim, ver o Ainda Estou Aqui no Oscar é muito surreal, porque a gente sabe o quão difícil isso é de acontecer em filmes não-americanos, sobretudo falados em línguas não inglesas. Então, é uma alegria imensa; mas eu também parto da mesma convicção da Fernanda – bem no início, quando a gente recebeu a notícia – que a gente já ganhou com a indicação, sabe?”, ressalta.

“Então, estou ansiosa, animada para assistir a cerimônia, mas para mim já tem um sentimento de vitória e de felicidade muito plena. Estou muito, muito, muito feliz de poder ter participado disso, e muito feliz pela Fernanda, principalmente pelo Walter. Enfim, por todo mundo que está dentro do projeto, toda a equipe”, continua Bárbara.

MAIS SOBRE AINDA ESTOU AQUI

O filme é baseado no livro de mesmo nome, do escritor Marcelo Rubens Paiva (65). Na obra, ele conta a vida de sua mãe, Eunice. Ambientado na ditadura militar brasileira, o longa aborda a história real do desaparecimento e morte do engenheiro civil e ex-deputado Rubens Paiva em 1971, no Rio de Janeiro.

Após Rubens ser levado por militares, Eunice e uma de suas filhas, de 15 anos, são levadas para prestar depoimento. Mesmo abalada pelo trauma e pelo luto, Eunice busca entender o paradeiro do marido e cria forças para criar os cinco filhos em meio à opressão do regime sem que eles entendem o que aconteceu com o pai.

VÁRIOS PRÊMIOS

Ainda Estou Aqui já tem em sua bagagem muitos prêmios internacionais. O primeiro foi no Festival de Cinema de Veneza, onde venceu a categoria de Melhor Roteiro, feito por Murilo Hauser e Heitor Lorega. À época, também levou o SIGNIS Awards e o Green Drop Award, que reconhecem o valor social e ambiental do filme.

Também ganhou destaque em festivais de cinema menores nos Estados Unidos e Europa, incluindo o Prêmio do Público do Festival Internacional de Cinema de Roterdã (Holanda) e o de Melhor Longa-Metragem Internacional (FIPRESCI) no Festival de Cinema de Palm Springs (EUA). Nos Prêmios Goya, da Espanha, venceu como Melhor Filme Ibero-Americano.

Para abrilhantar ainda mais essa jornada, Fernanda Torres venceu a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro – a primeira vez que uma brasileira recebeu o prêmio. A artista conquistou a mesma categoria no Satellite Awards e recebeu um Virtuosos Award ao lado de outros atores premiados ao longo da temporada no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (EUA).

Leia também:Antônio Saboia comemora feito inédito de Ainda Estou Aqui no Oscar: ‘Absolutamente incrível’

VEJA DEPOIMENTO DE BÁRBARA LUZ PARA A CARAS BRASIL: