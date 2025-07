Babu Santana, Emílio Dantas e Rafael Saraiva vivem aventuras em novo filme: 'Nunca havia feito'

Babu Santana, Emílio Dantas e Rafael Saraiva contam com exclusividade à CARAS Brasil experiências e bastidores de novo filme infantil da Disney

No elenco de O Diário de Pilar na Amazônia, com estreia prevista para janeiro de 2026 nos cinemas, o trio Babu Santana (Montanha), Emílio Dantas (Serra) e Rafael Saraiva (Zé Minhoca) adquiriram experiências incríveis proporcionadas pela adaptação live-action da obra original de Flávia Lins e Silva.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, os atores contam detalhes de como foi atuar em meio aos cenários da floresta amazônica, antecipando o clima de aventura, mistério e emoção do novo longa-metragem inspirado no livro que conquistou milhares de leitores em todo o Brasil.

“Mergulhar, literalmente, nesse universo de fantasia foi uma das experiências mais loucas da minha carreira. Pulei de um barco, fiz cena embaixo da água… uma verdadeira aventura na floresta amazônica. Encontro com companheiros de longa data e conheci jovens talentos. Crianças incríveis!”, conta Babu, animado para a estreia.

Emílio, que em 2023 interpretou o vilão Theo e se destacou na novela Vai na Fé, revela que seu novo trabalho nas telonas o possibilitou viver coisas diferentes de todos os outros trabalhos que já fez na TV e no cinema.

“O que mais me atraiu na construção do Serra foi a possibilidade de criar elementos na caracterização que fogem completamente ao que costumam me cercar no meu trabalho. E isso vale também para os trejeitos e maneirismos. A minha referência principal foi o Marvin, da inesquecível dupla de bandidos de “Esqueceram de Mim”. Essa foi uma referência trazida pela direção e, indiscutivelmente, foi a melhor!”, conta.

Assim como Santana, ele revela que dividir toda sua experiência ao lado de jovens talentos é algo mágico e enriquecedor. “Eu amei estar nesse universo. Já tinha feito um musical que flertava com o infantojuvenil, mas nunca havia feito um infantil de fato. É maravilhoso, porque o contato com as crianças sempre traz uma atuação mais viva e um olhar mais atento às possibilidades. Elas sempre nos tiram do óbvio e isso é tudo que a gente mais quer no ofício.”

Rafael, por sua vez, conta que interpretar o seu personagem no filme foi um desafio divertido de se viver. “O Zé Minhoca é o palhaço do filme. O vilão atrapalhado, que participa das maldades, mas não carrega a energia vilanesca dos outros vilões. É um fofo. Acho que justamente esse era o desafio. Fazer um cara que faz o mal, mas que carrega uma doçura e um carisma muito grande. Acho que é aquele personagem que as crianças tendem a adorar quando é feito com verdade pelo ator", diz.

"Então, busquei muito os momentos de humor, mas sempre pensando na verdade desse personagem. Pra ele ser, ao mesmo tempo, mal, fofo, atrapalhado, engraçado, bobo e inseguro. Uma figura bem divertida. Foi um mergulho consciente, com alguma experiência da relação com esse público tão sincero, que são as crianças. Estou muito animado pra ver a reação delas. Acho que o filme tá lindo demais!”, finaliza o ator.