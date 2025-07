Atriz de Cobra Kai se pronuncia após ser atacada por colega em evento

A atriz Alicia Hannah-Kim, da série 'Cobra Kai', falou pela primeira vez sobre o ataque sofrido por um colega de trabalho

A atriz Alicia Hannah-Kim, de 'Cobra Kai', se pronunciou pela primeira vez sobre o ataque sofrido durante um evento de fãs. Na ocasião, a artista foi mordida no braço pelo ator Martin Kove, seu colega de série.

Em suas redes sociais, Alicia publicou um vídeo comentando a respeito do ocorrido, descrito por ela como um 'incidente sério' e aproveitou para pedir que o episódio não afete a relação dos fãs com a série. No registro, é possível notar um hematoma roxo no braço da atriz.

"Eu estava curtindo muito a minha estadia na Summer Con. Adorei conhecer vocês pessoalmente. Mas, como você pode ver, este foi um incidente sério. Ninguém quer ser atacada no trabalho, nem em lugar nenhum. Eu não acho que alguém acharia normal, justificável ou aceitável ", iniciou ela.

" Eu acho que, quando você se depara com algo assim, é bom se defender. É uma escolha importante a se fazer. Acho que é a escolha certa a se fazer. [O incidente] não representa minha experiência com a série em geral. Acho que todos podem perceber que há uma energia muito boa e um ótimo elenco. E todos os outros são adoráveis. Não quero que isso afete o amor de vocês pela série. Sintam-se à vontade para amá-la o quanto quiserem", concluiu a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alicia Hannah-Kim 김해나 (@thealiciahannah)

Martin Kove se desculpou após mordida em Alicia Hannah-Kim

O episódio envolvendo o ataque de Martin Kove a Alicia Hannah-Kim teria acontecido no dia 23 de junho, durante um evento em Washington. Após a repercussão do ocorrido, o ator de 'Cobra Kai' se desculpou publicamente com a colega.

"Lamento profundamente e peço desculpas pelas minhas ações no incidente com Alicia (Hannah-Kim), uma pessoa genuinamente gentil e maravilhosa que não merecia estar nessa posição. Sempre a respeitei e a considerei uma colega de trabalho extremamente profissional e talentosa em ‘Cobra Kai’. Na hora, estava tentando ser brincalhão, mas passei dos limites, e não há desculpa para meu comportamento. Me arrependo do que fiz, assumo total responsabilidade e, mais uma vez, peço desculpas a ela e ao marido. Estou comprometido a aprender com isso, e isso nunca mais acontecerá", declarou Kove em comunicado oficial.

