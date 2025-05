Ator de Ainda Estou Aqui, Caio Horowicz revela clima dos bastidores: 'Experiência incrível'

Caio Horowicz recorda a emoção de vencer o primeiro Oscar do Brasil e relembra bastidores de Ainda Estou Aqui em entrevista à TV CARAS

Foi como parte do elenco de Ainda Estou Aqui que Caio Horowicz (29) construiu um capítulo histórico do cinema brasileiro. Inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva (66), o filme se tornou um marco ao trazer para o país seu primeiro Oscar. Em entrevista à TV CARAS, o ator revela o clima dos bastidores e relembra o convite para o projeto.

"De repente, eu estava nessa loucura. A história é surreal. Filmamos alguns meses depois que eu recebi o convite, e era uma experiência incrível", conta o artista. "Olhava para um lado estava Fernanda Torres, para o outro, Selton Mello, Humberto Carrão, Valentina Herszage. Estávamos fazendo uma coisa muito importante."

Em Ainda Estou Aqui ele interpreta Pimpão, namorado de Veroca . Horowicz conta que tudo começou quando recebeu uma mensagem da diretora de elenco do filme, ainda na pandemia de Covid-19, e não pensou duas vezes antes de aceitar fazer o teste, no estilo self-tape, e logo foi chamado para integrar o longa-metragem.

Apesar do bom clima nos bastidores, ele afirma que, no início, não esperavam alcançar a premiação internacional. "Tínhamos uma noção que seria um filme grande, que alguma coisa importante do cinema estava sendo escrita. Mas, não tínhamos a mínima noção que iria para o Oscar. Começamos a pensar nisso quando foi para o festival de Veneza e ganhou na categoria de roteiro."

Agora, meses após a conquista, o artista conta que ainda é difícil de acreditar. "Eu estava lá filmando com a galera, fizemos um filme histórico, mas de repente estou em um trabalho que ganhou o primeiro Oscar do Brasil. Mas assim, comemorei muito, pulei muito Carnaval."

Nascido em São Paulo, Caio Horowicz é ator. Ele passou a ser conhecido por interpretar Alex, na série Boca a Boca, produção brasileira da Netflix. O artista também abordou seus novos projetos durante a entrevista. Assista abaixo na íntegra!

