VÍDEO: Atitude de Fernanda Torres ao ver Ariana Grande surpreende a todos

Ela é pop! Fernanda Torres encontra Ariana Grande em premiação internacional e tem uma atitude inacreditável. Assista ao vídeo

A atriz Fernanda Torres prestigiou o Festival de Cinema de Santa Bárbara, na Califórnia, no último final de semana e viralizou na internet por causa de um vídeo especial. Ela foi flagrada ao cumprimentar a atriz Ariana Grande de um jeito diferente.

A brasileira encantou e surpreende ao fazer o gesto de ‘bater o cabelo’ da personagem Glinda, vivida por Ariana, no filme Wicked. As duas se encontraram no tapete vermelho do evento internacional e Fernanda balançou a cabeça para imitar o gesta da personagem da colega de profissão.

Ariana retribuiu o gesto e as duas se abraçaram calorosamente. Nesta segunda-feira, 10, Torres compartilhou fotos das duas juntas em sua rede social e disse: “Eu e Ariana. Amei Wicked”.

Vale lembrar que as duas atrizes concorrem ao Oscar 2025. Fernanda Torres disputa a categoria de Melhor Atriz, enquanto Ariana Grande está concorrendo na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Fernanda Torres fala sobre o Oscar

A atriz Fernanda Torres comoveu os brasileiros ao falar em um vídeo sobre sua indicação ao Oscar 2025. Horas depois da indicação se tornar pública, a artista compartilhou um depoimento em vídeo no Instagram. Com a voz trêmula e emocionada, ela fez seus agradecimentos e falou da alegria de ser indicada ao Oscar como sua mãe, a atriz Fernanda Montenegro.

"Queridos, não tenho nem o que falar. Eu queria agradecer, claro, ao Walter e a generosidade que ele teve comigo nesse filme. O fato do nosso filme estar indicado não só para Filme de Língua Estrangeira, mas Melhor Filme do Ano… Isso é uma coisa inimaginável”, disse ela.

E completou: "Queria agradecer a equipe toda, minha família do filme, meus filhos no filme, ao Selton, a toda a equipe. Foi um filme que a gente fez na felicidade. Acima de tudo, eu quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária, chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo, e ao Marcelo Paiva, que escreveu o livro extraordinário e nos possibilitou fazer esse filme”.

"Eu jamais vou esquecer, é uma coisa histórica, é uma coisa emocionante para mim pela minha mãe ter estado nesse lugar 25 anos atrás, pelas mãos do Walter. E também pelo que isso significa para o cinema brasileiro, a cultura brasileira, um filme falado em português. Estou muito emocionada e muito surpresa. Queria dizer que eu amo o Brasil. Estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria, não só para mim, pro Walter e todo mundo envolvido nesse filme, como para o país inteiro. Um beijo imenso, estou muito feliz, muito assustada, muito orgulhosa e viva Eunice Paiva”, finalizou.

A cerimônia de entrega do Oscar 2025 será no dia 2 de março de 2025.

