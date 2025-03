Após vitória no Oscar, atrizes de 'Ainda Estou Aqui' desembarcam no Rio de Janeiro

Atrizes de ‘Ainda Estou Aqui’, Valentina Herszage e Luiza Kosovski retornaram sorridentes ao Brasil após vitória no Oscar; veja as fotos

Volta vitoriosa! Nesta quarta-feira, 5, as atrizes Valentina Herszage e Luiza Kosovski desembarcaram no Rio de Janeiro após participarem da cerimônia do Oscar 2025 com o elenco de Ainda Estou Aqui. As artistas viajaram a Los Angeles, nos Estados Unidos, para cumprir compromissos da premiação, incluindo um jantar especial promovido pela Globo para a equipe do filme.

No longa-metragem, premiado como Melhor Filme Internacional, Valentina deu vida à Vera, a primogênita da família Paiva nos anos 1970, enquanto Luiza interpretou Eliana, outra filha do casal Eunice e Rubens Paiva, interpretado por Fernanda Torres e Selton Mello.

Ainda Estou Aqui concorria em 3 categorias no Oscar 2025 e levou apenas uma estatueta. A atriz Fernanda Torres perdeu o prêmio para Mikey Madison e a categoria de Melhor Filme ficou com Anora.

Filha de Eunice Paiva usou colar da mãe durante premiação do Oscar

A vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025 foi um momento de grande emoção para os brasileiros, especialmente para Ana Lúcia Paiva. Presente na cerimônia em Los Angeles no último domingo, 2, Nalu revelou que usava um colar que pertenceu à sua mãe, Eunice Paiva - interpretada por Fernanda Torres - durante o anúncio de Melhor Filme Internacional.

"Na hora do anúncio, eu estava com a mão no peito, porque estava com o colar da minha mãe antes e não consegui tirar, porque deu um nó. Então pensei: 'Vou ficar com esse colar, porque mamãe não quer me deixar, quer ir comigo para o Oscar'", relembrou Nalu em contato com o Gshow, completando que segurou o colar, beijou a pedra e chorou de emoção quando saiu o resultado.

Filha de Eunice e Rubens Paiva, ela ainda ressaltou a importância do discurso do diretor Walter Salles, quando recebeu o prêmio. "Foi um momento maior do que eu, que representa nossa história. Walter, meu amigo de sempre, homenageando minha mãe na frente do mundo, isso é muito lindo", declarou Nalu.

