Antônio Saboia comemora feito inédito de Ainda Estou Aqui no Oscar: ‘Absolutamente incrível’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Antônio Saboia, que compõe o elenco de Ainda Estou Aqui, comenta indicações do filme brasileiro ao Oscar deste ano

Às vésperas do Oscar 2025, o clima é de Copa do Mundo no Brasil. O filme Ainda Estou Aqui, inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva (65) com o mesmo título, consagra o cinema nacional na premiação mais importante do mundo. E pela primeira vez na história do País, pode trazer para os brasileiros uma estatueta, ou mais. O longa-metragem de Walter Salles (68) concorre a três indicações, entre elas ao prêmio máximo, o de Melhor Filme. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o ator Antônio Saboia (39), responsável por dar vida ao escritor na produção, enfatiza o feito inédito.

“Vou chover no molhado, mas já é algo incrível a gente ser indicado em três categorias, vinte e seis anos depois do Central do Brasil. Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz, e essa belíssima surpresa que foi a indicação ao Melhor Filme, que é o prêmio máximo do Oscar; e o fato histórico inédito do cinema brasileiro. Estou muito feliz”, festeja Saboia.

“A gente tem motivo para celebrar, para festejar, vamos torcer. Já que a gente está em clima de Copa do Mundo, é inevitável. Eu me sinto um jogador da seleção, vestindo a camisa do Brasil com muito orgulho, e na torcida para trazermos essa copa de volta para casa, trazer a primeira estatueta da história do cinema brasileiro. Vamos cruzar os dedos, vamos torcer; e de qualquer forma, tudo que tem acontecido, tudo que está acontecendo, é absolutamente incrível. Vamos que vamos!”, completa.

Ainda Estou Aqui é um dos dez longas-metragens que concorrem ao prêmio máximo do Oscar. Além de Melhor Filme, a produção disputa as categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz com Fernanda Torres (59). O evento será realizado na noite do próximo domingo, 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

MAIS SOBRE AINDA ESTOU AQUI

O filme é baseado no livro de mesmo nome, do escritor Marcelo Rubens Paiva. Na obra, ele conta a vida de sua mãe, Eunice. Ambientado na ditadura militar brasileira, o longa aborda a história real do desaparecimento e morte do engenheiro civil e ex-deputado Rubens Paiva em 1971, no Rio de Janeiro.

Após Rubens ser levado por militares, Eunice e uma de suas filhas, de 15 anos, são levadas para prestar depoimento. Mesmo abalada pelo trauma e pelo luto, Eunice busca entender o paradeiro do marido e cria forças para criar os cinco filhos em meio à opressão do regime sem que eles entendem o que aconteceu com o pai.

VEJA DEPOIMENTO DE ANTÔNIO SABOIA PARA A CARAS BRASIL: