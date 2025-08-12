Angelina Jolie pretende vender mansão milionária e deixar os Estados Unidos

A atriz Angelina Jolie está de olho em casas no exterior para se mudar assim que todos os filhos atingirem a maioridade em 2026
Angelina Jolie está preparando a venda de sua mansão histórica em Los Feliz, Los Angeles, comprada em 2017 por cerca de US$ 24,5 milhões. A propriedade, construída em 1913 e que já pertenceu ao cineasta Cecil B. DeMille, conta com mais de mil metros quadrados, seis suítes, dez banheiros, quatro lareiras, adega, casa de chá, jardins formais e piscina cercada por fontes ornamentais.
Segundo fontes próximas, a decisão está ligada aos planos da atriz de se mudar nos próximos anos. Jolie permaneceu em Los Angeles por causa dos acordos de custódia com o ex-marido, Brad Pitt, com quem tem quatro filhos: Maddox, de 24 anos, Pax, de 21, Zahara, de 20, Shiloh, 19, e os gêmeos Knox e Vivienne com 17 anos.
A fonte confirma que Jolie pretende se mudar assim que os gêmeos completarem 18 anos em julho de 2026. Além disso, a atriz não pretende continuar residindo nos Estados Unidos, e já está de olho em casas no exterior.
Embora seja um dos nomes mais conhecidos de Hollywood, Jolie já afirmou em entrevistas que não se sente plenamente conectada à vida na cidade. Ela disse preferir ambientes mais tranquilos, com privacidade e segurança, e revelou ter forte ligação com o Camboja, país onde adotou seu filho Maddox e onde mantém projetos humanitários.
Em entrevista ao The Hollywood Reporter, em 2024, Jolie declarou: "Quando você tem uma família grande, você quer que eles tenham privacidade, paz e segurança", e acrescentou: "Aquela humanidade que encontrei pelo mundo afora não é a que eu tenho aqui."
Mesmo de olho em novas casas e com o plano de mudança iminente, a expectativa é que, antes de colocar o imóvel no mercado, a atriz faça pequenos reparos para preservar seu valor histórico e atrair compradores interessados na localização e na relevância cultural da casa.
