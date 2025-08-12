Angelina Jolie pretende vender mansão milionária e deixar os Estados Unidos

A atriz Angelina Jolie está de olho em casas no exterior para se mudar assim que todos os filhos atingirem a maioridade em 2026

Angelina Jolie está preparando a venda de sua mansão histórica em Los Feliz, Los Angeles, comprada em 2017 por cerca de US$ 24,5 milhões. A propriedade, construída em 1913 e que já pertenceu ao cineasta Cecil B. DeMille, conta com mais de mil metros quadrados, seis suítes, dez banheiros, quatro lareiras, adega, casa de chá, jardins formais e piscina cercada por fontes ornamentais.

Segundo fontes próximas, a decisão está ligada aos planos da atriz de se mudar nos próximos anos. Jolie permaneceu em Los Angeles por causa dos acordos de custódia com o ex-marido, Brad Pitt, com quem tem quatro filhos: Maddox, de 24 anos, Pax, de 21, Zahara, de 20, Shiloh, 19, e os gêmeos Knox e Vivienne com 17 anos.

A fonte confirma que Jolie pretende se mudar assim que os gêmeos completarem 18 anos em julho de 2026. Além disso, a atriz não pretende continuar residindo nos Estados Unidos, e já está de olho em casas no exterior.

Falta de conexão com Hollywood

Embora seja um dos nomes mais conhecidos de Hollywood, Jolie já afirmou em entrevistas que não se sente plenamente conectada à vida na cidade. Ela disse preferir ambientes mais tranquilos, com privacidade e segurança, e revelou ter forte ligação com o Camboja, país onde adotou seu filho Maddox e onde mantém projetos humanitários.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, em 2024, Jolie declarou: "Quando você tem uma família grande, você quer que eles tenham privacidade, paz e segurança", e acrescentou: "Aquela humanidade que encontrei pelo mundo afora não é a que eu tenho aqui."



Mesmo de olho em novas casas e com o plano de mudança iminente, a expectativa é que, antes de colocar o imóvel no mercado, a atriz faça pequenos reparos para preservar seu valor histórico e atrair compradores interessados na localização e na relevância cultural da casa.

