André Luiz Frambach abre o jogo sobre experiência com Larissa Manoela em novo filme: 'É forte'

Em entrevista à CARAS Brasil, André Luiz Frambach conta como foi trabalhar com Larissa Manoela no filme Traição Entre Amigas

André Luiz Frambach (28) está em contagem regressiva para a estreia de Traição entre Amigas, novo filme nacional previsto para chegar aos cinemas em maio. O longa, que promete envolver o público com uma trama cheia de reviravoltas, também marca um momento especial na vida pessoal do ator: ele divide os créditos da produção com a esposa, Larissa Manoela (24).

Em conversa exclusiva com CARAS Brasil, André abriu o coração sobre a experiência de estar em um mesmo projeto que a amada, mesmo que em núcleos distintos da história. “Traição entre Amigas foi um filme incrível, estou muito ansioso, com a expectativa altíssima pra poder ver esse filme que a gente fez", revelou o ator, entusiasmado.

Apesar de não contracenarem, os dois embarcaram juntos rumo a Curitiba, cidade que serviu de cenário para as filmagens. “O meu personagem e o da Lari nem se cruzam na história. A gente viajou junto pra Curitiba pra poder gravar o filme, mas a gente não tem nenhuma cena juntos, os nossos personagens nem sabem da existência um do outro no arco histórico da trama", explicou André.

Mesmo fora das câmeras, o casal celebrou a parceria e a troca constante durante o processo criativo. “A gente se admira muito como artista, como pessoa, então claro que o fato da gente estar junto trabalhando no mesmo filme, a gente também estuda junto, a gente pensa, idealiza o filme junto, aquela história, enfim, tudo", contou ele, reforçando a conexão profissional que mantém com Larissa.

Para o artista, essa convivência nos bastidores só fortaleceu ainda mais a sintonia entre eles. “A gente já faz isso quando não está no mesmo projeto. Estando no mesmo projeto, então, é mais forte ainda. Foi maravilhoso e estou muito ansioso pra poder ver o filme pronto!”, concluiu.