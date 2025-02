Alec Baldwin é diagnosticado com transtorno: ‘Não consigo levantar’

O ator Alec Baldwin alerta sobre a saúde mental após passar por um episódio traumático e é diagnosticado com transtorno mental

O ator Alec Baldwin revelou que sua saúde mental ficou abalada após o episódio em que efetuou um disparo sem querer na diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as gravações do filme Rust, em 2021. Ele não sabia que a arma estava carregada e ela morreu em decorrência do tiro de arma de fogo. Agora, anos depois, ele revelou que descobriu um transtorno mental em decorrência do episódio traumático.

Alec revelou que estava mentalmente esgotado e foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático . “Houve momentos em que eu ficava deitado na cama e dizia: ‘Não consigo levantar’. E isso não é do meu feitio. Não foi assim de forma alguma. Sou mais feliz quando estou dormindo do que quando estou acordado”, afirmou ele ao reality show da TLC.

Além disso, a esposa dele, Hilaria Baldwin deu mais detalhes. “Todos que são próximos de Alec viram sua saúde mental declinar. Ele foi diagnosticado com TEPT e dizia, nos momentos mais sombrios, porque não teria sido com ele? Ele chegou em um ponto em ficou tudo obscuro. É tão doloroso”, disse ela, que completou sobre a dor da família da cineasta que morreu. “Halyna perdeu a vida na tragédia mais impensável. Um filho perdeu a mãe. Vamos sentir e carregar essa dor para sempre. Isso fará parte da história da nossa família”.

E o ator finalizou: “Isso foi surreal. Não consigo nem acreditar que estamos passando por isso”.

Alec e Hilaria estão casados desde 2012 e são pais de 7 crianças.

Julgamento

Recentemente, aconteceu o terceiro e último dia do julgamento de Alec Baldwin. O ator estava sendo acusado por homicídio culposo. Em 2021, enquanto ensaiava uma cena para o filme Rust, a arma que o ator segurava disparou e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza. Em entrevistas, Baldwin afirmou que não puxou o gatilho e que não sabia que a arma continha munição real.

O juiz decidiu arquivar o processo, o que levou Alec Baldwin às lágrimas. Os advogados do ator alegaram que os promotores ocultaram algumas provas sobre o caso. “A descoberta tardia dessas provas durante o julgamento prejudicou o uso efetivo das provas de tal maneira que afetou a justiça fundamental dos procedimentos”, disse a juíza Mary Marlowe Sommer, ao anunciar o arquivamento do caso.

Luke Nikas, advogado do ator, pediu que o caso fosse arquivado, alegando que os promotores retiveram provas que ajudariam a esclarecer como a munição real foi levada para o set do filme de faroeste Rust em 2021.

Os advogados de Baldwin afirmam que um homem chamado Troy Teske entregou munição às autoridades que ele achava estar conectada ao caso. “Estas são provas cruciais no caso que nunca foram divulgadas para nós... Nós tínhamos direito a elas. Este caso deve ser arquivado, Meritíssima", disse o advogado, de acordo com a revista People.

