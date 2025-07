4 filmes famosos que ganharam continuação depois de vários anos

Sequências muito aguardadas reacendem o carinho do público por grandes clássicos dos anos 2000

O cinema está vivendo um verdadeiro revival, e as grandes produções dos anos 2000 estão na linha de frente desse movimento. De comédias fashionistas a histórias mágicas e superpoderosas, franquias consagradas ganham novos capítulos — e reacendem a paixão de diferentes gerações. Confira quatro filmes que estão voltando com tudo, anos depois de suas estreias originais:

1. O Diabo Veste Prada: o retorno do ícone fashion após duas décadas

Vinte anos após seu lançamento, O Diabo Veste Prada terá uma sequência em maio de 2026 — e com a volta do elenco original. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci estão confirmados. Baseado na experiência de uma ex-assistente de Anna Wintour na Vogue, o primeiro filme retratou o universo exigente da revista de moda fictícia Runaway.

A nova produção ainda não teve a sinopse divulgada, mas a simples confirmação do elenco já fez os fãs vibrarem. A expectativa é alta para ver o reencontro de Andy Sachs com a implacável Miranda Priestly, agora duas décadas depois.

2. Harry Potter: nova adaptação, elenco renovado e fidelidade aos livros

Mesmo após o encerramento da saga nos cinemas, Harry Potter continua vivo na cultura pop. A novidade agora é uma série baseada na obra de J.K. Rowling, prometida para ser mais fiel aos livros originais.

Com estreia entre 2026 e 2027, a produção contará com Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione e Alastair Stout como Ron. Além disso, John Lithgow viverá Dumbledore, Paapa Essiedu será Snape, e Janet McTeer interpretará McGonagall. A nova versão promete aprofundar o universo mágico com mais detalhes e fidelidade literária.

3. Sexta-Feira Muito Louca: mãe e filha trocam de corpo... outra vez

Depois de 22 anos, Lindsay Lohan está de volta aos cinemas com a sequência de Sexta-Feira Muito Louca. Jamie Lee Curtis também retorna na continuação, intitulada Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, que estreia em 7 de agosto de 2025.

Na nova trama, além da clássica troca de corpos entre mãe e filha, agora serão as personagens das filhas de Anna e Tess que se envolvem na confusão. O filme contará com o retorno de Chad Michael Murray e novas adições ao elenco, como Julia Butters e Sophia Hammons.

4. Quarteto Fantástico: nova chance no universo Marvel

Após tentativas frustradas nos anos 2000, Quarteto Fantástico finalmente ganhará uma nova adaptação — desta vez dentro do Universo Cinematográfico da Marvel. Com estreia marcada para 24 de julho de 2025, o reboot trará Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby e Ebon Moss-Bachrach como os novos heróis.

A expectativa dos fãs é de que a franquia finalmente ganhe o tratamento épico que merece, com efeitos de ponta e integração com outros personagens do MCU.

BÔNUS: O Diário da Princesa também está voltando!

Embora ainda sem data confirmada, a sequência de O Diário da Princesa também está em pré-produção. Anne Hathaway está envolvida no projeto, reacendendo o interesse pela história de Mia Thermopolis. O público aguarda com expectativa a possível volta de Julie Andrews e Chris Pine.