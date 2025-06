Zé Felipe se assusta com privada eletrônica de sua nova mansão: 'Forte'

Já em sua nova mansão, Zé Felipe se assusta ao usar vaso eletrônico; cantor se surpreendeu com potência de lavagem do item

O cantor Zé Felipe já está alojado em sua nova mansão em Goiânia. Residindo ainda no mesmo condomínio em que morava com Virginia Fonseca, apenas a 300 metros do lar antigo, o famoso mostrou mais de seu novo espaço nesta quarta-feira, 11.

Depois de gravar um vídeo exibindo a área externa com piscina, jardim, brinquedoteca e mais, o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha registrou o momento em que testou sua nova privada eletrônica. Fazendo as necessidades, o artista se gravou e divertiu ao tomar um susto com a potência do vaso.

"Passando um fax, ele lava a bunda sozinho", contou sobre o item ter até um controle remoto e logo em seguida ser surpreendido com a lavagem. "É mais forte do que o do Japão", comparou com a experiência que teve durante a viagem que fez sozinho com a ex-esposa enquanto era casado.

Inclusive, durante essa viagem, Zé Felipe e Virginia Fonseca fizeram uma tatuagem juntos. Semanas depois, eles anunciaram o fim do casamento. A apresentadora comentou em uma entrevista que eles não se conheciam e não tinham tempo a sós, por isso, programaram a viagem para o outro lado do mundo.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.