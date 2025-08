Você sabia? Mansão de Felipe Titto possui lago artificial; veja detalhes

Que luxo! O cantor Lucas Lucco mostrou detalhes do lago artificial da mansão de Felipe Titto durante uma visita ao amigo; confira

O ator Felipe Titto recebeu uma visita para lá de especial em sua mansão: Lucas Lucco. O cantor, amigo de longa data do ex-Malhação, compartilhou um vídeo mostrando alguns detalhes da residência luxuosa, localizada em um condomínio na Granja Viana, em São Paulo.

No registro publicado com Lucas Lucco em seu canal no YouTube, é possível ver o lago artificial na área externa imóvel, cercado de uma grande área verde. O cantor também exibiu a academia completa de Felipe Titto, com inúmeros aparelhos de musculação.

A mansão do ator ainda possui outras áreas de lazer como quadra de beach tênis, sala de cinema e sauna. A casa, inclusive, está à venda por R$ 30 milhões. A decisão de se mudar do local de 1,8 mil metros quadrados foi anunciada por Titto em 2024

"Muita gente foi impactada com a notícia de que botei minha casa para vender. Eu tô mudando exclusivamente por uma questão de espaço, porque no condomínio que eu moro, apesar da casa ser bem grande, não tenho espaço suficiente para ter os bichos que eu quero ter, bichos maiores", disse o ator, na ocasião.

Confira imagens do lago artificial da mansão de Felipe Tito:

Mansão de Felipe Titto possui lago artificial - Foto: Reprodução/YouTube

Mansão de Felipe Titto possui lago artificial - Foto: Reprodução/YouTube

Mansão de Felipe Titto possui sauna - Foto: Reprodução/YouTube

Felipe Titto revela salário que ganhava na Globo

Felipe Titto não recebeu um salário tão alto como muitos imaginavam ao conquistar o seu primeiro trabalho como ator na Rede Globo. Em entrevista ao 'Ticaracaticast', cedida em 2023, o artista abriu o jogo e revelou quanto recebia na época em que trabalhou em Malhação.

"Fiz um teste para 'Malhação' e passei, em que eu era um personagem cômico, o que também é um ponto negativo na época, porque não tinha rede social, e o cômico não fazia dinheiro, quem fazia dinheiro eram o vilão e o galã, [por serem] mais abrangentes para monetização. E aí, mano, o salário que eu tinha era aquilo, ganhava R$ 1.500 por mês", disse ele, na ocasião.

