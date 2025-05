Vitor Kley celebra nova fase ao se preparar para mudar para mansão: ‘Sonho'

O cantor Vitor Kley compartilha em suas redes sociais a “casa da colina”, para onde está se mudando junto com seu irmão; confira!

Nesta quarta-feira, 28, o cantor Vitor Kley, de 30 anos, compartilhou nas redes sociais que está se mudando para uma mansão quase pronta no alto de uma colina. Ele fará a mudança junto com o irmão, Bruno Kley, iniciando uma nova etapa na vida dos dois.

“Senti que aos 28 anos muita coisa começou a mudar. Lugares, pessoas, paciência, mais (c)alma, aprender a dizer não, aprender a resolver o que há de ser resolvido. Pequenas coisas que se tornam grandes transformações”, escreveu o cantor na legenda da publicação.

O artista celebra a realização de um sonho ao falar sobre a longa espera e os desafios da mudança. “Hoje aos 30, to me mudando. A casa enfim vai ficar pronta. Processo longo, estresse do caramba, mas valeu a pena” , comentou.

Vitor Kley revela como está se sentindo com a nova mudança e descreve o espaço da propriedade. “Hoje me encontro mais na paz, no interior, realizando um sonho junto com meu irmão de ter nosso canto com mais espaço, nosso estúdio, nosso escritório, nossas plantas. Aqui os passarinhos me visitam frequentemente, às vezes vem até uma espécie de gavião. O verde toma conta de praticamente tudo” , revelou.

“Eu posso sentar no meio fio da calçada. posso até tomar um chimarrão sentado na grama e apreciar o soprar do vento. Enfim, a paz, um lugar pra ver o sol e a lua nascer. Oi, casa da colina, já te amo”, finalizou o cantor.

Confira a mansão de Vitor Kley:

Quem é Vitor Kley?

Vitor Kley, 30 anos, natural de Porto Alegre (RS), é cantor e compositor, filho do ex-tenistaIvan Kley e de Janice Barbiero. Indicado ao Grammy Latino em 2020 pelo álbum Bolha, ele é conhecido por sucessos como: O Sol, Morena e Adrenalizou. Recentemente, lançou seu novo álbum, As Pequenas Grandes Coisas.

