Virginia Fonseca revela como é seu novo apartamento em São Paulo

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais neste domingo, 29, para compartilhar que já encontrou seu novo lar em São Paulo, após o fim do casamento com cantor Zé Felipe. Em vídeos publicados nos stories, ela mostrou alguns detalhes do imóvel onde ficará hospedada enquanto cumpre sua agenda de gravações e compromissos com sua empresa de cosméticos na capital paulista.

Logo na entrada, a influenciadora mostrou um papel de parede com estampa de floresta, presente tanto nas paredes do hall quanto nas portas do elevador. Em seguida, ela filmou a escada que leva ao andar superior e, ao subir os degraus, é possível notar que o mesmo papel de parede, repleto de folhas, continua decorando o ambiente.

Ela mostrou também que o lavabo tem um revestimento em veludo de estampa animal print de oncinha, que cobre tanto as paredes quanto o teto. "A entrada do apartamento. Olha só que lindo. O lavabo é incrível! É de veludo o papel, é aveludado. Eu amei muito esse lavabo", opinou Virginia.

Vale lembrar que, após a separação de Virginia e Zé Felipe, a empresária Samara Pink emprestou seu apartamento em São Paulo para a influencer se hospedar. Até então, a apresentadora ficava na casa de Leonardo e Poliana Rocha na cidade.

O divórcio de Zé Felipe e Virginia

Recentemente, a equipe do cantor Zé Felipe se pronunciou sobre os rumores que surgiram após ele entrar com o pedido de divórcio de Virginia Fonseca no Tribunal de Justiça de Goiás. Os representantes do artista esclareceram que ele não solicitou a guarda dos filhos, já que o ex-casal pretende adotar a guarda compartilhada.

Em nota, a equipe informou: "Sobre o pedido de divórcio protocolado por Zé Felipe, temos os seguintes esclarecimentos: Quando há menores envolvidos é necessário que haja um processo judicial. Zé Felipe não pediu a guarda dos filhos. ⁠No processo é mencionado guarda compartilhada tendo como referencial o lar materno. Qualquer outra informação além destas não passam de meras especulações".

