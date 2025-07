Thaila Ayala revela como é a decoração de sua casa

Thaila Ayala abre álbum de fotos com imagens tiradas dentro de sua casa e exibe detalhes da propriedade sofisticada

A atriz Thaila Ayala surpreendeu ao mostrar fotos de como é a sua casa. Casada com o ator Renato Góes, ela exibiu um álbum de fotos do casal na propriedade sofisticada.

De acordo com a revista Casa e Jardim, a casa de Thaila e Renato tem 500 metros quadrados e fica em um condomínio do Itanhangá, no Rio de Janeiro. A propriedade fica em um terreno com muita natureza, que serviu de pano de fundo para as grandes janelas da casa.

A decoração foi feita em tons neutros com toques de cor em alguns detalhes. O local possui piso de cimento queimado, paredes brancas e teto de madeira.

Confira as imagens no álbum abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala conta que traumas de infância impactam criação da filha

A atriz Thaila Ayala abriu o coração ao falar sobre um assunto bastante delicado envolvendo sua vida pessoal. Em participação no podcast 'O Grande Surto', a artista fez um forte desabafo ao revelar que sofreu abusos na época em que ainda era criança.

De acordo com Thaila, ela só teve entendimento de tudo o que aconteceu no passado apenas na fase adulta. A esposa do ator Renato Góes ainda contou que os traumas impactam bastante a criação de sua filha caçula, Tereza, de 2 anos; confira mais detalhes!

Leia também: Renato Góes se pronuncia após Thaila Ayala revelar que filho 'não aceita a irmã'