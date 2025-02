Temporal em São Paulo afeta mansão de Simone Mendes e causa estrago: 'Caiu o muro'

Mansão de Simone Mendes fica em condomínio em Alphaville, Distrito de São Paulo

O temporal que alagou São Paulo nesta segunda-feira, 10, fez com que a Defesa Civil da cidade emitisse um alerta de perigo sobre rajadas de vendo e granizo. Simone Mendes (41), que vive em uma mansão num condomínio de luxo em Alphaville, chocou os fãs ao mostrar o imóvel tomado pela água.

No registro, a água toma a residência pela lâmpada e atinge móveis e até o banheiro da suíte da cantora. O telhado foi fortemente atingido, até a garagem do local. No momento da chuva, Kaká Diniz, marido da artista, estava dentro do carro e precisou continuar até a chuva passar.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Simone informa que os registros compartilhados pela intérprete de Três Tristes são de dezembro do ano passado, quando a casa foi atingida por um temporal.

"Caiu o muro, mas isso não foi hoje, foi no final do ano passado", explica a equipe da artista, que também ressalta que ninguém ficou ferido, apesar do prejuízo financeiro do casal para colocar tudo no seu devido lugar novamente.

Em relato, Simone se mostrou assustada com toda situação provocada pela chuva. No momento em que 'o mundo desabou', a cantora estava em casa com os filhos Henry (10) e Zaya (3).

"Estou vendo as pedras. Deus proteja o meu telhado. Que loucura! Galara, se liga como é que está o meu jardim, gelo, gelo e gelo. Parece que estou na neve. Nem precisei ir para a neve, ela veio para São Paulo e para o meu jardim. Estou chocada", disse.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências - CGE, o dia de hoje segue com previsão de chuvas isoladas e fracas, sem potencial para temporais no decorrer da noite e madrugada. A máxima é de 28 ºC e a mínima é de 19 ºC para a região em que Simone mora.

VEJA OUTRAS NOTÍCIAS NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: