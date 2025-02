Solange Frazão impressiona ao abrir as portas de sua mansão

Em vídeo exibindo desde a construção até o resultado final, Solange Frazão impressiona ao exibir os espaços de sua casa luxuosa; confira

A musa fitness Solange Frazão, de 62 anos, impressionou nesta quinta-feira, 27, ao compartilhar um vídeo em sua rede social abrindo as portas de sua mansão. No registro, a famosa exibiu a residência desde a construção até o resultado atual.

A empresária então mostrou que seu lar conta com várias salas, diversos móveis de luxo e tudo inspirado em seu estilo. Com espelhos, luzes, itens de cores claras contrastando com outros escuros, os ambientes espaçosos foram decorados.

"Nossa casa é muito mais do que um simples espaço físico onde moramos. Ela é o nosso refúgio, o lugar onde nos sentimos seguros, onde descansamos e compartilhamos momentos com aqueles que amamos. É dentro dela que construímos nossa história, criamos memórias e expressamos nossa personalidade em cada detalhe. Nossa casa na verdade reflete quem somos e o que pensamos sobre a vida. Mais do que paredes e tetos a casa representa a presença de Deus e do Espírito Santo presentes nela, e tambem de um sonho realizado", refletiu ela sobre seu lar.

Ainda nos últimos dias, Solange Frazão encantou ao compartilhar cliques raros com um de seus netos. É bom lembrar que a musa fitness é mãe de duas mulheres, Bruna Frazão e Tabatha Frazão. Além delas, ela tem um homem, Lucca Frazão .

Confira a mansão de Solange Frazão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão reage após declaração de Gracyanne Barbosa no BBB 25

Solange Frazão rebateu uma declaração de Gracyanne Barbosa no BBB 25, da Globo. A ex-esposa do cantor Belo disse que teria sido a primeira musa fitness da televisão brasileira. Porém, Solange discordou e se pronunciou sobre ter sido a primeira musa fitness a ter fama nacional.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela defendeu o seu posto. "Gra é uma querida e linda, mas a primeira musa fitness sou eu, né? (risos). Acho que a Gra tem um corpo lindo, mas diferente do meu e é outra proposta. Mais para competição fitness e bodybuilder, um corpo bem mais forte. Quando fui considerada a primeira musa fitness do Brasil, eram anos 1990. A Gra deveria ser bem novinha na época e nem devia ter o corpo fit. Mais precisamente, em 1997, quando participei de um concurso de beleza “Miss Garota Fitness Brasil” e fiquei em 1º lugar, ganhando de 60 garotas bem mais jovens. Lembrando que eu já era referência aos 35 anos, com o corpo definido na época e já era mãe de três filhos, mas já me cuidava muito e pensava na longevidade", disse ela e acrescentou mais sobre ser a primeira musa fitness do país.