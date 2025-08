Sertanejo Cristiano constrói piscina com lago artificial em sua mansão

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, construiu uma piscina com lago artificial de luxo em sua casa: ‘Pedacinho do paraíso'

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, fez uma reforma na área externa de sua mansão para ter o seu próprio lago artificial. O artista e sua esposa, Paula Vaccari, escolheram fazer uma piscina junto com o lago artificial na área externa e mostraram o resultado nas redes sociais.

Em um vídeo, eles exibiram os detalhes da obra e o resultado final do espaço, que contou com paisagismo personalizado, com direito a árvores e pedras naturais.

"Muito gratificante quando você planeja, sonha e tem pessoas que tiram do papel, realizam exatamente como você idealizou! Eu me criei e cresci em contato com a natureza, o dia a dia, me trouxe pra cidade, mas eu sonhava em trazer essa natureza pra perto, tão perto a ponto de acordar todos os dias e te-la na minha casa! Minha esposa @paulavaccari resistiu, nao queria hahahaha, e agora gosta mais que eu! Estou feliz demais em ter esse pedacinho do paraíso pra nossa família!", declarou.

Piscina e lago artificial de Cristiano - Foto: Reprodução / Instagram

Cristiano relembrou problema de saúde do filho há pouco tempo

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, surpreendeu ao exibir fotos inéditas de quando seu filho caçula, Miguel, passou por uma cirurgia no coração. Com poucos meses de vida, o bebê precisou ser operado por causa da Tetralogia de Fallot, uma cardiopatia que nasceu com ele e que causa uma malformação no músculo cardíaco.

Agora, um ano depois do procedimento, o pai fez um post emocionante sobre a época em que acompanhou o filho no hospital. Ele mostrou fotos de quando o menino estava internado e também refletiu sobre tudo o que viveram e aprenderam.

"1 Ano, exatamente ha 1 ano atrás, senti a maior angustia e dor que jamais imaginaria sentir. Não tive um corte, não tive um arranhão, mas doeu como nunca. A única coisa que nos manteve de pé foi a fé e a confiança no agir de Deus. E ele fez. Miguel ressignificou nossas vidas, a minha principalmente, ele ganhou outra data de aniversário e eu também", disse ele.

E completou: "Tudo mudou, ele me reaproximou de Deus, ele mudou a minha maneira de pensar e agir. Hoje olho a vida com uma paz, com muito mais amor. Deixo também a minha solidariedade e orações a todos pais e mães que estão em um Hospital velando pela vida dos filhos, eu sei o quanto dói… mas independente de tudo que aconteça, Deus está com vocês, nas portas abertas e fechadas".

