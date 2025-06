Separados, Virginia e Zé Felipe se tornam vizinhos em condomínio; veja

Morando no mesmo condomínio em Goiânia, Virginia e Zé Felipe se tornam vizinhos muito próximos; vídeo mostra mansões lado a lado dos famosos

Algumas semanas após anunciarem o fim do casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe estão morando lado a lado em um condomínio de casas de alto padrão em Goiânia. Como já dito pelo cantor, ele escolheu uma mansão a 300 metros da residência onde vivia com a ex-mulher e os três filhos.

Em um vídeo divulgado pelo portal Leo Dias é possível ver como o ex-casal está bem próximo. Na mesma calçada, lado a lado, as propriedades estão localizadas. É bom lembrar que na última semana o famoso se mudou para o local.

Ao entrar em seu novo lar, Zé Felipe exibiu a área externa para seus seguidores e dividiu os seus planos para adaptar o local para as crianças. O artista mostrou que deseja fazer um parquinho no jardim, perto da piscina.

Enquanto o local não fica pronto, o herdeiro de Leonardo colocou brinquedos para Maria Alice e Maria Flor se distraírem. Ele ainda divertiu ao mostrar como foi usar a privada eletrônia de sua nova mansão.

Ainda na última quinta-feira, 12, Zé Felipe marcou presença na festa junina de mesversário do caçula. O evento aconteceu na mansão onde morava com Virginia Fonseca. Durante a reunião, ele e a empresária foram vistos interagindo em um vídeo que vazou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.