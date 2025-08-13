Saiba quanto custa para alugar um dos apartamentos de Narcisa Tamborindeguy

Narcisa Tamborindeguy colocou um dos seus apartamentos luxuosos para aluguel e o local tem vista para a Praia de Copacabana. Saiba o valor

A socialite Narcisa Tamborindeguy decidiu alugar um dos seus apartamentos com vista privilegiada no Rio de Janeiro. E o valor do aluguel chamou a a atenção!

De acordo com o jornal Extra, ela desocupou um dos apartamentos do Edifício Chopin e o colocou para aluguel. O local tem vista para a Praia de Copacabana e 300 metros quadrados.

Para alugar o local, a pessoa precisa desembolsar R$ 25 mil por mil e também pagar o condomínio, que é no valor de R$ 5 mil.

Vale lembrar que Narcisa tem 4 apartamentos no Edifício Chopin. O prédio também é conhecido por ser o lar do cantor Gilberto Gil.

A fama de socialite

A empresária Narcisa Tamborindeguy esteve no programa Domingo Espetacular, da Record, e abriu o coração sobre a fama de socialite. Ela contou que não se sente confortável com o rótulo que, segundo ela, é ultrapassado.

“Eu não gosto, porque eu não sou. Eu sou advogada, jornalista, influencer… sou amada pelo povo. Não sou isso, isso é antigo, ‘passé composé’ [pretérito perfeito, em francês]”, brincou. “Eu trabalho, faço campanha publicitária, todo mundo me ama, eu trabalho muito. Então eu não sou isso", completou.

"Socialite é para quem não faz nada, só fica em casa recebendo, dando chazinho, fazendo caridade. Isso é ótimo, mas eu sou muito mais do que isso; sou empresária, sou uma líder! Socialite eu não gosto, é muito pequeno para o que eu sou. Socialite é quem vai em festa e recebe na casa”, acrescentou.

Narcisa Tamborindeguy contou história de quando parou de beber

A socialite Narcisa Tamborindeguy falou sobre sua relação com a bebida alcoólica e explicou porque resolver dar um basta no consumo. Ao podcast 'PodSempre', a ex-esposa de Boninho foi questionada sobre o motivo de ter parado de tomar seus drinks e ela respondeu: "Não estava me fazendo bem, não preciso, não posso e nem quero’’.

‘‘Da última vez que tomei gin tônica, achei que estava muito bem, muito feliz… eu caí no lago, e meus amigos que me salvaram. Não vale a pena. Parei de beber tem seis anos. Graças a Deus, só por hoje’’, contou sobre o último 'porre' que tomou.

Ela também contou que sofre com um transtorno alimentar, a compulsão. ‘‘De vomitar e tudo. Já cansei de vomitar o que eu comia. Ou você vomita, ou morre. Eu já desmaiei depois de dois pratos de foie gras’’, relatou.

‘É horrível. Acho que tenho mais facilidade para engordar do que para perder. Eu já nem me peso mais para não ficar nervosa, porque fico achando que tenho que ficar magra. Fiz regime de uma semana, fui me pesar e engordei. Tenho esse problema de peso mesmo", esclareceu.

Narcisa fala sobre o ex-marido, Boninho

A socialite Narcisa Tamborindeguy foi a convidada do Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e foi questionada sobre a relação com o ex-marido, o diretor de TV Boninho, e contou se eles mantêm uma relação de amizade. Os dois foram casados entre 1983 e 1986 e têm uma filha, Marianna, de 38 anos. Segundo a socialite, eles ficaram juntos, ao todo, por cerca de 6 anos.

"Vocês são amigos?", questionou a esposa de Bruno Gagliasso. "Eu sou, mas não sei se ele é", respondeu a entrevistada, arrancando risadas. Fernanda, então, revelou que foi bloqueada nas redes sociais por Boninho e pediu ajuda de Narcisa.

"Boninho, perdoa todo mundo. Deixa de ser bobo!", pediu Narcisa ao ex-marido.

No bate-papo, a ricaça também afirmou que gostaria de participar do BBB, programa dirigido por Boninho: "Só no início... não ia gostar de ficar morando. Tem que dividir quarto com os outros, banheiro, tomar banho... se você não toma banho um dia, vira uma loucura, você não presta", brincou.