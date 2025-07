Puro luxo! Lago de Neymar Jr fica pronto e as imagens são reveladas

Lago artificial da mansão de Neymar Jr no Rio de Janeiro chama a atenção com paisagismo no estilo de resort luxuoso

O jogador de futebol Neymar Jr já pode aproveitar o seu lago artificial em sua mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro. O resultado da obra no local foi revelado pela empresa que realizou a reforma e deixou o espaço sofisticado.

O lago artificial chama a atenção pelo paisagismo no estilo de resort, com direito a águas cristalinas, pedras ao redor, área para descanso e até uma parte com areia para imitar uma praia.

Vale lembrar que o local deu o que falar em 2023, quando foi interditado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Mangaratiba após suspeitas de problema ambiental. Porém, a multa foi suspensa quando as suspeitas de irregularidades foram descartadas. Então, a reforma seguiu normalmente.

Veja as fotos do lago no álbum abaixo:

A chuteira personalizada de Neymar Jr

O jogador de futebol Neymar Jr entrou em grande estilo na partida do Santos contra a Desportiva Ferroviária-ES, ocorrida na noite de quinta-feira, 10. O atleta usou sua chuteira personalizada com o nome dos quatro filhos e mostrou que o item trouxe sorte para o time, que venceu por 3 a 1.

A chuteira, que já possuía o nome de Davi Lucca, Mavie e Helena, ficou completa após o jogador incluir Mel, sua filha caçula com Bruna Biancardi, no calçado. A bebê chegou ao mundo no dia 5 deste mês, em uma maternidade em São Paulo.

Em seu perfil oficial, Neymar Jr mostrou detalhes do item personalizado ao público. Na imagem, é possível notar que a chuteira possui o nome dos herdeiros na sequência de cada nascimento. O primogênito do atleta, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas, tem 13 anos atualmente.

Mavie, primeira filha de Neymar com Bruna Biancardi, fará 2 anos em outubro; enquanto Helena, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly, completou 1 ano no dia 3 deste mês. O jogador do Santos, inclusive, esteve presente na festa intimista da herdeira, realizada em um sítio no interior de São Paulo.

Chuteira de Neymar Jr com o nome dos filhos - Reprodução/Instagram

