  2. Pedro Bial revela itens inusitados que tem em sua sala
Casa dos famosos / Decoração

Pedro Bial revela itens inusitados que tem em sua sala

O apresentador Pedro Bial mostrou alguns itens decorativos que tem em sua sala e brinca: ‘Fazem sentido (ou não)'

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 15h45

Pedro Bial
Pedro Bial - Foto: Globo/ Leo Rosario

O apresentador Pedro Bial mostrou um vídeo divertido nas redes sociais para registrar os itens inusitados que tem em sua sala. Ele não deixou claro se é a sala do escritório no trabalho ou em casa, mas revelou os detalhes da decoração do ambiente.

Bial mostrou várias imagens de seus itens decorativos, incluindo uma roleta do Vale o Escrito, que é uma série documental, alguns livros, enfeites do seu time de futebol, boneco com o rosto dele e até o frigobar com cervejas.

"Coisas na minha sala que simplesmente fazem sentido (ou não)", disse ele. Assista abaixo:

Decoração de Pedro Bial

Decoração de Pedro Bial

Decoração de Pedro Bial

Decoração de Pedro Bial

Decoração de Pedro Bial

Decoração de Pedro Bial

Decoração de Pedro Bial

Pedro Bial perdeu a mãe em julho

A família do apresentador Pedro Bial está de luto. Isso porque a mãe dele, Susanne Bial, morreu apenas um dia após completar 101 anos de idade, em julho de 2025.

A morte dela foi anunciada pelo filho em um post nas redes sociais. Porém, ele não contou qual foi a causa da morte. "Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta. Susanne Bial. * 03/07/1924 - + 04/07/2025", disse ele na legenda. 

Nos comentários do post, os amigos famosos de Pedro Bial fizeram questão de lamentar a partida e acolher o apresentador neste momento de luto. "Um abraço carinhoso pra você", disse Fátima Bernardes. "Ownn sua mãezinha, lembro de você falando lindamente dela. Meus sinceros sentimentos", disse Isadora Ribeiro. "Luz e paz no seu coração", afirmou Luis Miranda. "Meus sentimentos! Um beijo grande pra você e sua família", comentou Lilia Cabral. "Querido! Um beijo imenso! Lembro da maneira linda com que falava dela", escreveu Tata Werneck. "DEUS conforte seu coração. Meus Sentimentos ", afirmou Belo. "Meus profundos sentimentos", disse Eliana. 

Quem é a esposa de Pedro Bial?

Recentemente, o apresentador Pedro Bial fez uma rara aparição em público ao lado de sua esposa, Maria Prata. Os dois apareceram abraçados na chegada da exibição da estreia da série Meu, Seu, Nosso em um cinema na cidade de São Paulo.

Vale lembrar que Pedro e Maria se conheceram nos bastidores do programa Na Moral e estão casados. Inclusive, eles são pais de duas meninas, Laura e Dora.

Para quem não sabe, Maria Prata é jornalista de moda. Ela é conhecida nacionalmente no universo fashion e é reconhecida por suas contribuições para o meio. Ela já foi editora-chefe do canal Fashion TV e também editora de moda da revista Vogue, além de ter sido comentarista da GloboNews. Hoje em dia, ela é diretora de conteúdo do Iguatemi S.A.

Pedro Bial e Maria Prata - Foto: Leo Franco / AgNews
Pedro Bial e Maria Prata - Foto: Leo Franco / AgNews
Pedro Bial e Maria Prata - Foto: Leo Franco / AgNews
Pedro Bial e Maria Prata - Foto: Leo Franco / AgNews

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Decoraçãopedro bialCasa dos famosos
Pedro Bial Pedro Bial   

