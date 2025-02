Onde Neymar Jr. irá morar após retorno ao Santos? Saiba detalhes

Após Neymar Jr. utilizar um helicóptero para chegar aos treinos do Santos, fãs se questionaram sobre onde será a moradia do jogador no Brasil; confira

O jogador de futebol Neymar Jr. completa 33 anos nesta quarta-feira, 5 e, com seu retorno ao Santos, tem despertado a curiosidade dos torcedores sobre onde irá morar na Baixada Santista. Enquanto não define sua nova residência, o jogador tem utilizado um helicóptero para se deslocar até os treinos do clube.

Segundo informações do UOL, tudo indica que o craque já tem um local escolhido: ele deve alugar uma mansão no Morro Santa Terezinha, condomínio de luxo em Santos. O bairro, conhecido por sua vista privilegiada para o mar, está estrategicamente localizado a menos de 10 minutos do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro. Além disso, lá também é onde Juninho, filho de Robinho, mora com a mãe e os irmãos.

Desde que foi apresentado com grande festa na última sexta-feira, 31, Neymar participou de dois treinos antes da partida contra o Botafogo-SP, marcada para a noite desta quarta-feira, 5. Por enquanto, ele continua saindo de sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e percorrendo mais de 400 km até Santos, usando seu helicóptero.

Neymar muda o visual para reestreia no Santos

Prestes a fazer sua reestreia no Santos nesta quarta-feira, 05, o jogador Neymar Jr não deixou de renovar o visual para a data especial e lançar mais uma moda. Acostumado a ousar nos penteados, o craque mais uma vez apostou em um moicano.

Na rede social, o responsável pelo corte moderno, Wagner Tenorio, postou um vídeo do momento em que criou o novo visual do famoso. Tirando o volume das laterais com maquininha, o cabeleireiro fez o moicano estiloso nascer.

"Espero que o seu dia especial lhe traga tudo o que seu coração deseja! Tenha um dia cheio de surpresas maravilhosas! Desejo o melhor de Deus pra sua vida e de sua família. Um feliz aniversário @neymarjr muita sorte hoje no jogo. Deus é contigo. E não podia deixar de fazer aquele tratamento maravilhoso no seu cabelo . E te agradecer por todos esses anos pela confiança em meu trabalho", postou o artista em sua rede social.

