Noiva de Richarlison revela como é a decoração do quarto de bebê do filho

Noiva do jogador de futebol Richarlison, Amanda Araújo encantou os seguidores ao compartilhar registros do quarto de Richarlison Júnior

Noiva do jogador de futebol Richarlison, Amanda Araújo encantou os seguidores ao compartilhar registros do quarto de Richarlison Júnior, de um mês, primeiro filho do casal. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, 18, ela exibiu detalhes do espaço.

No vídeo, é possível ver que o quarto foi decorado em tons neutros, como branco, azul e bege. A estante recebeu itens afetivos, como lembrancinhas da maternidade, além de utensílios do dia a dia, como mamadeiras, chupetas e uma bombinha para extração de leite.

Ela também mostrou que organizou panos, toalhinhas de boca, fraldas, cotonetes, roupinhas do bebê, cobertores e toalhas nas gavetas. O espaço conta ainda com trocador, uma prateleira com enfeites e uma foto do casal logo após a descoberta da gravidez.

O quarto também conta com um berço, uma poltrona e uma almofada de amamentação, além de um guarda-roupa onde as roupas do pequeno foram cuidadosamente organizadas.

Na legenda, ela escreveu: "TOUR pelo quarto do baby Rick. Ainda estamos ficando na casa da vovó, então adaptamos esse quarto pra ele. Vamos sentir saudades quando voltarmos pra Londres". Veja o vídeo completo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por amanda araujo (@amandinha.ad)

O primeiro mês do filho de Richarlison

Nos últimas dias, Amanda Araújol publicou uma sequência de fotos fofíssimas do pequeno, que completou 1 mês de vida no dia 15 deste mês. Para celebrar a data especial, ela organizou uma pequena comemoração em sua casa, com direito a um bolinho e vela.

Nas imagens, a mamãe coruja e o herdeiro aparecem usando looks da mesma cor. O bebê foi fotografado com um body e um casaquinho em tricot azul, enquanto a influenciadora surgiu com um casaco semelhante ao do menino.

"1 mês. Amo cada detalhe seu, Riquinho", escreveu a noiva de Richarlison na legenda da postagem. Veja as fotos aqui!

Leia também: Amanda Araújo rebate críticas sobre o nome de seu filho: 'Nome único'