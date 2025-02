Murilo Rosa e Fernanda Tavares abrem as portas do apartamento da família em Portugal

Murilo Rosa e Fernanda Tavares investiram em um apartamento de 180m² no sofisticado Martinhal Residences, empreendimento de luxo do Elegant Group no Parque das Nações

No ar com a novela Beleza Fatal, da plataforma de streaming Max, o ator Murilo Rosa vive uma fase especial dentro e fora das telas. Junto com sua esposa, a modelo Fernanda Tavares, ele abriu as portas de seu mais novo lar em Lisboa, um espaço que reflete seu estilo de vida e planos para o futuro.

O casal é proprietário de um sofisticado apartamento de 180m², no cobiçado Martinhal Residences, um empreendimento de luxo no Parque das Nações. O projeto combina residências exclusivas e estrutura hoteleira de alto padrão, oferecendo a estrangeiros um ambiente perfeito para se estabelecerem com suas famílias em Portugal ou investirem. "Nos encantamos com esse lugar. É como se fosse um pedacinho de Nova York em Lisboa", compartilhou Murilo.

A decisão de investir em Lisboa veio de um desejo antigo do ator e se concretizou após um encontro especial com Chitra Stern, uma das idealizadoras do grupo Martinhal. "Nosso primeiro encontro foi incrível. Fomos jantar com nossas famílias e conversamos por horas sem sequer falar de negócios. Quando conheci o Martinhal Residences, me perguntei: quero fazer parte disso? A resposta foi sim", relembrou o ator, que desde então acompanha de perto os eventos do grupo tanto no Brasil quanto em Portugal.

Pais de Lucas, 18 anos, e Arthur, 12, Murilo e Fernanda têm sua base no Rio de Janeiro, mas planejam passar temporadas mais longas na Europa no futuro. " Portugal é um lugar onde se pode fazer teatro, cinema e televisão. E para a Fernanda, estar perto de Paris e Milão é ótimo para o trabalho dela ", comentou.

O apartamento, assinado pelo renomado arquiteto Eduardo Capinha Lopes, destaca-se pela automação e pelos acabamentos sofisticados. Com três suítes e uma vista privilegiada para o Rio Tejo, ele reflete a conexão da família com espaços que unem conforto e cenários deslumbrantes. "No Rio, vivemos de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Na serra, estamos construindo uma casa com uma vista espetacular. E esse apartamento em Lisboa também não poderia ser diferente. A vista é realmente espetacular ", afirmou o ator.

Para Murilo, o mercado imobiliário é mais do que um investimento financeiro — é um reflexo de suas escolhas de vida. "Desde 2017, acompanho o crescimento de Lisboa. Em 2018, passamos o Natal e o Réveillon lá já com essa ideia na cabeça. Quando soube que o Martinhal estava lançando um residencial, foi a oportunidade perfeita", concluiu.

Consolidando o sucesso do Martinhal Residences e impulsionando novos projetos, o Elegant Group já planeja mais dois empreendimentos no mesmo formato um em Belas e outro na Praia da Luz, no Algarve.

Veja as fotos do novo lar de Murilo Rosa e Fernanda Tavares na galeria abaixo:

