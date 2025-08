Mileide Mihaile se muda para mansão gigante: ‘É um recomeço'

Sincera, Mileide Mihaile desabafa sobre os desafios de reformar sua mansão enorme para viver com o filho: ‘Tive que engolir o choro muitas vezes'

A influenciadora digital Mileide Mihaile tem um novo lar para chamar de seu! Depois de 3 anos de reforma, ela conseguiu se mudar para sua mansão enorme. A estrela celebrou a conquista de sua casa com um vídeo nas redes sociais.

Ela contou sobre os desafios que enfrentou ao longo da reforma e disse que chegou a chorar ao longo do processo. Porém, esta fase terminou e ela está feliz em dar uma casa para seu filho crescer e também para ser o abrigo de sua mãe.

No vídeo, Mileide mostrou alguns detalhes da propriedade, que chegou a atenção pelo tamanho. A casa possui cômodos espaçosos e grandes janelas com vista para a paisagem natural ao redor da casa.

"3 anos sem o sentimento de pertencimento. 3 anos sonhando com o nosso lar. Demorou mais do que eu imaginava, mas chegou. Não foi fácil. Tive que engolir o choro muitas vezes, sorrir mesmo com o coração apertado e seguir em frente quando tudo dentro de mim queria parar. Teve provação, tropeço, fui enrolada, teve julgamento… e, mesmo assim, eu continuei. (E meio que sempre foi assim na minha vida, nada vem fácil.) Fui chamada de “menininha”, como se não soubessem da força que carrego. Mas eu sabia o que estava construindo em silêncio. Sabia que, no tempo certo, as coisas iam se alinhar. E aqui estou. De pé. Com o coração transbordando de gratidão", disse ela.

E completou: "Essa casa não é só uma conquista material. É um recomeço. É o lugar onde meu filho vai crescer e se tornar um homem cercado de amor, onde minha mãe vai receber o cuidado que ela merece, onde eu vou poder respirar em paz. Será nosso abrigo e com tudo do nosso jeitinho, respeitando o ritmo e a rotina da nossa família. Muita coisa desabou no caminho, mas a fé permaneceu. Eu nunca deixei de acreditar que Deus tinha algo maior preparado pra mim. E hoje, com as chaves na mão, só consigo agradecer e entender que Ele estava me ensinando mais uma de Suas lições. Obrigada, Senhor, por cada porta que se fechou, por cada lágrima que me ensinou, por cada recomeço que me fortaleceu. O melhor ainda está por vir e eu tô pronta. E obrigada a cada um de vocês que esteve comigo nos dias bons e nos difíceis, que torceu, que me mandou uma mensagem, que ouviu meus problemas mil vezes e acreditou junto comigo. Vocês fazem parte disso também. Obrigada por não soltarem a minha mão. (Sozinha jamais daria conta) Amo vocês!".

Mileide Mihaile relembrou o relacionamento com Wesley Safadão

A influenciadora digital Mileide Mihaile abriu o coração ao falar sobre sua antiga união com o cantor Wesley Safadão. Os dois, que se conheceram ainda na adolescência, ficaram juntos por cerca de oito anos e são pais de Yhudy.

Em participação no podcast 'Bagaceira Chique', de Luciana Gimenez, Mileide recordou a época em que foi casada com o artista. Apesar de não terem oficializado a relação no civil, eles passaram a morar na mesma casa logo no início do romance.

De acordo com a influenciadora, ela e Wesley Safadão se conectaram pelo estilo de vida, mas não viveram uma 'paixão avassaladora'. "Cheguei em Fortaleza [muito jovem] e a gente já se grudou. Não foi nem uma coisa assim: ‘vamos casar’. Foi automático, quando vi, já estávamos morando juntos", contou ela, relembrando o início de tudo.

"Eu tinha 16 anos e, quando o Yhudy chegou, já estávamos juntos há cinco anos. Nem foi uma paixão avassaladora. A gente se conheceu, se conectou pelo estilo de vida, por gostar das mesmas coisas, trabalhar no mesmo ramo. Isso foi acontecendo naturalmente. Nem foi algo muito avassalador, não. Foi algo constante, contínuo", continuou Mileide Mihaile, revelando que nunca sonhou em se casar.

Por fim, Mileide Mihaile ressaltou que a união com o cantor foi marcada por cumplicidade e união: "A gente ficou esses anos todos curtindo, se apoiando. E foi maravilhoso. Acho que, para você permanecer com a pessoa, tem que ter os mesmos propósitos, objetivos. Isso fez com que a gente galgasse ano após ano", explicou ela.

