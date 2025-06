Mansão de Zé Felipe: Saiba detalhes do novo imóvel luxuoso do cantor

O cantor Zé Felipe se mudou para uma nova mansão em Goiânia após o fim de seu casamento com Virginia Fonseca; confira detalhes

Recentemente, Zé Felipe revelou ao público que já possui um novo endereço. O cantor, que reside em Goiânia, Goiás, decidiu se mudar para uma nova casa após o fim de seu casamento com a influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca, anunciado em maio deste ano.

A nova residência de Zé Felipe fica localizada a 300 metros de sua antiga mansão. O artista explicou em suas redes sociais que fez a escolha para se manter próximo dos filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo de 9 meses.

Assim que se mudou oficialmente para o local, o herdeiro do cantor Leonardo e Poliana Rocha compartilhou com os seguidores alguns detalhes da área externa do imóvel de luxo, que possui piscina, jardim e um espaço gourmet.

A mansão atual de Zé Felipe, localizada em um condomínio de alto padrão em Goiânia, também conta com spa, adega, sala de música e estudos, brinquedoteca, sete quartos e quatro banheiros.

O cantor, inclusive, chegou a mostrar ao público uma privada eletrônica da nova casa, que possui até um controle remoto. "Esse vaso é mais forte que o do Japão. Até assustei, foi aquela cuspida", se divertiu ele ao comentar sobre a novidade.

Além de todos os cômodos da residência, um parquinho no gramado para que os filhos possam se divertir também será construído por ele. Vale lembrar que Zé Felipe já explicou que a decisão de se mudar partiu dele, e não de Virginia Fonseca.

Por que Virginia e Zé Felipe se separaram?

Segundo noticiado pelo portal Leo Dias, fontes próximas ao ex-casal comentaram que eles estavam se distanciando por conta da rotina muito agitada. Além de empresária, Virginia se divide com seu trabalho de apresentadora no SBT e outros compromissos.

Já Zé Felipe viaja pelo Brasil para fazer seus shows e além disso, a presença de muitas pessoas na mansão deles, como amigos e funcionários, também teria influenciado para o esfriamento do relacionamento. A falta de momentos sozinhos teria sido o estopim para não conseguirem se reconectar como casal.

