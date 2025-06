Mansão de Pelé: Influenciador mostra como está antiga casa do jogador

Antiga mansão de Pelé, localizada em Guarujá, ainda conta com objetos pessoais do jogador; saiba como está o imóvel

A antiga mansão de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, voltou a ser assunto nas redes sociais recentemente após o influenciador digital Lucas Wesley revelar como está o imóvel que pertenceu ao Rei do Futebol. A casa, localizada na Praia de Pernambuco, em Guarujá, não possui moradores.

Em imagens da propriedade compartilhadas por Lucas, é possível notar sinais de deterioração, como móveis danificados. O jovem ainda encontrou objetos pessoais de Pelé no local, incluindo livros, pôsteres, fotografias e até CDs. Embora o vídeo tenha sido gravado em 2024, o registro voltou a circular entre os internautas nos últimos dias.

"Essa é a famosa e hoje abandonada mansão que um dia pertenceu ao rei do futebol, o eterno Pelé", escreveu o influenciador na legenda da postagem. De acordo com informações do 'G1', o advogado de Edinho, filho do jogador, informou que a mansão não está abandonada e faz parte do conjunto de bens do acervo patrimonial do espólio do atleta.

Vale lembrar que Pelé faleceu aos 82 anos de idade em 29 de dezembro de 2022, em São Paulo, vítima de falência múltipla de órgãos em decorrência da progressão do câncer.

Viúva de Pelé deixou mansão onde vivia com jogador

Em agosto de 2024, Márcia Aoki, viúva de Pelé, tomou a decisão de sair da mansão que dividia com o marido antes da morte dele no Jardim Acapulco, no Guarujá. De acordo com o site G1, a mudança aconteceu no dia 9 de agosto e ela foi morar em um apartamento.

Ainda segundo a reportagem, a decisão de se mudar aconteceu por um motivo pessoal dela. Márcia se sentia muito solitária na mansão enorme e decidiu ir para um lugar menor. "Márcia está viúva e sozinha. Ela ainda está reclusa em respeito ao luto e a casa tem uma manutenção muito cara e ela se sentia muito solitária ali", disse o advogado dela, Luiz Kignel.

